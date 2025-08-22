Allanaron la ANDIS y la droguería Suizo Argentina por el escándalo de los audios

El juez federal Sebastián Casanello ordenó esta madrugada alrededor de 15 allanamientos en el marco de una causa por supuestos pedidos de coimas a laboratorios que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que sería abogado del presidente Javier Milei.

La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, cobró impulso tras la difusión de audios que comprometen a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbinelli. En esos registros también se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Los procedimientos alcanzaron la sede de la ANDIS, la Droguería Suizo Argentina y una docena de domicilios particulares vinculados a los denunciados, entre ellos tres pertenecientes a integrantes de la familia Kovalivker, propietaria de la firma farmacéutica.

Durante los operativos, que fueron realizados por fuerzas federales, se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación e información relevante para la causa. No obstante, quedó pendiente la requisa de los teléfonos celulares, ya que Spagnuolo no fue localizado en su domicilio al momento del allanamiento.

En tanto, se informó que rige el secreto de Sumario y se esperan nuevas medidas de prueba. La primera denuncia contra Spagnuolo y la droguería data de hace un año, aunque cobró fuerza tras el cambio de gobierno. La Justicia investiga si existió un entramado de pedidos de retorno a cambio de la habilitación de compras o contrataciones por parte del Estado.

Los audios de Spagnuolo

Qué revelan sus conversaciones

En los últimos días comenzaron a circular más de 20 audios de origen desconocido, en los que se escucharía a Spagnuolo describiendo un presunto esquema de retornos y desvío de fondos. La filtración disparó una serie de denuncias periodísticas y judiciales que derivaron en la presión sobre el Gobierno para desplazar al funcionario, que finalmente sucedió el miércoles por la noche.

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo”, informó la cuenta oficial de la Vocería Presidencial en la red social X en referencia a Spagnuolo.

Hasta el momento, no se ha determinado la autenticidad de las grabaciones ni se conoce quién fue el responsable de su difusión, pero el escándalo generó una ola de repercusiones políticas y mediáticas que derivaron en los recientes allanamientos.