Javier Milei presidente

Tras el escándalo, Milei hace cambios en la Anmat y la Andis

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

Se conocieron los nombres de los nuevos funcionarios que estarán al frente de Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), dependiente de Anmat.

Luego de trascender los polémicos audios con presuntos pagos de coimas en altas esferas del Gobierno nacional y a días de que más de 100 personas murieran envenenadas por fallas en el control de fentanilo adulterado, el presidente Javier Milei decidió este viernes establecer cambios en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El Ejecutivo designó como nuevo titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), dependiente de Anmat, a Gastón Morán y como nuevo interventor de la Andis a Alejandro Vilches, en reemplazo de Diego Spagnuolo, del que se conocieron conversaciones haciendo referencia a al pago de coimas de una farmacéutica.

 

Hace 28 minutos

Cada vez más gente se lleva basura y los kilos recolectados bajaron un 25%

Los contenedores se ven cada vez más vacíos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y los trabajadores observan cada vez menos bolsas de consorcio acumuladas en los barrios y zonas céntricas.

El kilaje de basura que transportan los camiones de recolección se redujo un 25% en lo que va del año, lo cual se interpreta como un fenómeno que explica lo peor de la crisis económica que niega el gobierno de Javier Milei. Los contenedores se ven cada vez más vacíos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y los trabajadores observan cada vez menos bolsas de consorcio acumuladas en los barrios y zonas céntricas.

Hace 1 hora

En dos sesiones, el Congreso dejó al descubierto la fragilidad política del Gobierno

La Cámara de Senadores rechazó cinco decretos de Javier Milei y votó las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica. Lo sucedido este jueves en la Cámara alta se sumó a lo del miércoles en Diputados, donde el Ejecutivo también sumó varias derrotas legislativas, incluyendo el veto rechazado a la emergencia en discapacidad. Con una oposición más resuelta, las flaquezas políticas del gobierno libertario volvieron a quedar en evidencia.

"Acá dejan el arco libre y nosotros le vamos a meter todos los goles juntos, sin ninguna duda", avisó el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, verdadero motor de la actividad del Senado. La Cámara alta exhibió este jueves una amplia confluencia opositora para votar el rechazo de nada menos que cinco decretos del Ejecutivo y aprobar las leyes de financiamiento universitario y la emergencia para el Hospital Garrahan. En un uno-dos, la sesión en el Senado fue un día después de que Diputados rechazara el veto a la emergencia en discapacidad y votara otros proyectos a los que el oficialismo se oponía como el reparto de ATN a las provincias y la activación de la comisión del caso $LIBRA. Por cierto, algunos gobernadores le tiraron un cable a la Casa Rosada para mantener el veto al aumento a las jubilaciones, lo que evitó que la derrota tuviera contornos de catástrofe. "Este es el único poder que todavía resiste al Poder Ejecutivo", reflexionó Juliana Di Tullio, la otra jefa del interbloque de UP. Falta poco para las elecciones que definirán cómo será la relación de fuerzas en ese poder para el segundo tramo del gobierno de Javier Milei.

Hace 1 hora

Audios de las coimas: Milei y Spagnuolo íntimos en juntadas nocturnas en Olivos

La estrecha relación de Milei con el hombre cuyos audios revelaron un nuevo canal de coimas hacia su herman Karina, Los 26 domingos a la noche en la quinta presidencial y uno especial con el personaje clave de la estafa $Libra. El rol de Fantino y los meses en los que Spagnuolo ya sabía, le contó al Presidente y se quedó en el cargo. 

Javier Milei y Diego Spagnuolo compartieron 26 veladas nocturnas en la quinta presidencial de Olivos, un recurrente espacio dominguero desde las 20 hasta pasada la madrugada y al que asiste un staff fijo de personas más que cercanas el presidente. Ese es el nivel de intimidad entre Milei y Spagnuolo, hoy en el centro del escándalo por unos audios donde habla de pago de coimas de una farmacéutica que llegan a Karina Milei y cuya veracidad confirmó el propio presidente al desplazarlo de su cargo como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En una de las veladas también participó Mauricio Novelli, el trader que es la pata local de la estafa Libra, otro caso donde los involucrados revelaron pagos a la hermana del Presidente.

Hace 1 hora

No todo marcha acorde al plan: la admisión del Gobierno frente a empresarios

Javier Milei y Luis Caputo reconocieron varios ruidos puntuales en el plan económico en elementos claves como las reservas, las tasas y el crédito internacional.

Milei, junto a la CEO del Council of the Americas, Susan Seagal, y al titular de la CAC, Mario Grinman.

No todo marcha acorde al plan. Aunque no lo digan de ese modo, el Gobierno debió salir a admitir frente a los más importantes empresarios del país reunidos en el Council de las Américas, que hay por lo menos ruidos indeseables en el plan económico en materias clave como reservas, crédito internacional y tasas de interés.

Hace 1 hora

El Senado volvió a frenar la motosierra y le bajó cinco decretos a Milei

El Presidente contó con pocos aliados en la Cámara alta para sostener los decretos, firmados con facultades delegadas, para eliminar y minimizar organismos y entes del Estado.

El Senado dejó sin efecto cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que eliminaban organismos y entes estatales, redactados bajo las facultades delegadas de Javier Milei. El Presidente no contó con gobernadores que levanten el teléfono para dar una mano, sino que se quedó con los propios y los aliados electorales.

