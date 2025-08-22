Tras el escándalo, Milei hace cambios en la Anmat y la Andis

Luego de trascender los polémicos audios con presuntos pagos de coimas en altas esferas del Gobierno nacional y a días de que más de 100 personas murieran envenenadas por fallas en el control de fentanilo adulterado, el presidente Javier Milei decidió este viernes establecer cambios en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El Ejecutivo designó como nuevo titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), dependiente de Anmat, a Gastón Morán y como nuevo interventor de la Andis a Alejandro Vilches, en reemplazo de Diego Spagnuolo, del que se conocieron conversaciones haciendo referencia a al pago de coimas de una farmacéutica.