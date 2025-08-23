La Justicia le prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo

El juez federal Sebastián Casanello prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), durante la jornada de este viernes. La medida fue solicitada por el fiscal del caso, Franco Picardi, y dicha prohibición también alcanza al resto de los involucrados en la causa que investiga presunto pago de coimas a diversos funcionarios del gobierno de Javier Milei.

Además de Spagnuolo, tampoco podrán dejar el territorio argentino el ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Grabellini y los integrantes de la familia Kovalivker (Eduardo, Jonathan y Emmanuel, propietarios de la Droguería Suizo Argentina).

El caso cobró estado público luego de que se conociera un audio atribuible al ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el que describe un presunto sistema de sobornos y donde menciona a la Secretaria de la Presidencia -y hermana del Presidente-, Karina Milei. En dichos audios, Grabellini es calificado por Spagnuolo como “un delincuente que maneja la caja” de la agencia.

En este contexto, se realizaron más de 14 allanamientos y se secuestraron diversos documentos vinculados a la compra y licitación de medicamentos, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Por el momento, no hay detenidos.

A pesar de ello, en uno de los operativos del viernes realizados en el barrio de Nordelta, las fuerzas de seguridad llegaron al domicilio de Emmanuel Kovalivker cuando este se estaba yendo en un auto repleto de sobres con 266 mil dólares y un total de 7 millones de pesos.

Por su parte, luego de no encontrarlo en ninguno de sus domicilios, Spagnuolo fue hallado durante la tarde mientras manejaba dentro de un country de Pilar: en el procedimiento, la policía secuestró su teléfono celular por solicitud del fiscal Picardi y orden del magistrado Casanello. En los próximos días será peritado junto a una computadora y más documentación.