Las millonarias adjudicaciones a Suizo Argentina en la era Milei

Desde que Javier Milei llegó a la presidencia la empresa Suizo Argentina obtuvo licitaciones y contrataciones directas por 112.224 millones de pesos entre los Ministerios de Seguridad, Salud y Defensa y varios hospitales nacionales. La firma es la mencionada por Diego Spagnuolo, el amigo íntimo de Milei cuyos audios dejaron al descubierto una trama de coimas que apunta directo a Karina Milei y que, se lo escucha a Spagnuolo, tienen como epicentro a esa droguería.

Toda la información figura en el portal Compr.ar, donde se tienen que registrar las licitaciones y contrataciones del Estado.

Las adjudicaciones a Suizo Argentina son en licitaciones que incluyen medicación para oncología y hematología infantil, insumos hospitalarios, pañales descartables para adultos y niños, medicamentos de alto costo, materiales descartables, guantes y ropa descartable para cirugía, medicamentos varios de urgencia, insumos para neumonología, cirugías cardiovasculares, paroscopías, ginecología y urología y hasta procesos de logística con cadena de frío.

Una de las dependencias con más adjudicaciones a Suizo Argentina es la Policía Federal, con un monto total de 12.909 millones de pesos. La Superintendencia de Bienestar de la Policia Federal Argentina le compró medicamentos de alto costo ($1.682 millones), en especial Medicamentos Quimioterápicos ($2.294 millones), Análogos Hormonales con cadena de frío ($2.279 millones), Antineoplásicos ($1.428 millones) y Antirretrovirales ($1.146 millones) para la División Farmacia.

El Hospital Posadas tiene compras a Suizo Argentina por $17.126 millones, de los cuales $15.393 millones se concentran en una licitación por medicamentos varios. Se trata de una orden de compra abierta, que significa que acuerdan ese monto y luego van pidiendo los medicamentos que necesitan hasta llegar al monto total.

El ministerio de Salud le pagó en 4 licitaciones y 2 contrataciones directas, todas para adquisición de medicamentos como Asparaginasa Pegilada, Somatotrofina Recombinante Humana, Cetuximab, medicamentos oncológicos y Busulfan, Eltrombopag y Voriconazol (estos últimos para el INCUCAI), excepto una Servicios de Operación Logística por $78.267 millones.

Las Fuerzas Armadas también contrataron con Suizo Argentina, tanto el Ejército como la Armada y la Fuérza Aérea. Fue para productos que fueron al Hospital Militar Central, al Hospital Naval Puerto Belgrano, al Hospital General 602 Campo de Mayo y al Hospital Militar Regional de Mendoza por 314 millones de pesos.