El periodista Jonatan Viale, recordado por permitir que se interrumpa un reportaje a Javier Milei al cometer un error en una declaración, enumeró los últimos casos de corrupción que salpican al Gobierno nacional y aseguró que "no hay lugar" para estos delitos porque "la gente se los come crudos". También le advirtió al Presidente que la sociedad "merece explicaciones" y pidió "meter preso" al "corrupto hijo de mil puta que choreo con los discapacitados".

"No hay lugar para esto de ninguna manera porque la gente se los come crudos. Le aviso al Gobierno, olvídense", dijo Viale durante su programa en Radio Rivadavia. De esta manera, Viale se refirió a los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se describe un presunto esquema de retornos y desvío de fondos con menciones a Javier y Karina Milei. "Me gusta que el tipo diga 'voy a hacer mierda los curros del Estado', pero acá no parecería ser el caso", agregó.

Viale, uno de los pocos periodistas a los que el Ejecutivo le concedió una entrevista en Casa Rosada con el Presidente, hizo un repaso de los casos de corrupción en los que el Gobierno libertario está implicado a sus 20 meses de su llegada al poder. "El caso $Libra, que no terminó. Tuvimos corrupción en ANSES y en el PAMI, en distintas provincias, donde se pedía un diezmo para La Libertad Avanza. Tuvimos el caso de la empresa de la familia Menem, contratando al Banco Nación, algo éticamente incompatible, no puede ser que la empresa de Menem sea contrada por el Banco Nación. Ahora surge esto, la ANDIS, con supuestos retornos, 8 %. No hay lugar para esto", apuntó.

El periodista, que fue invitado por el Presidente en marzo de 2024 a cenar a la Quinta de Olivos con su familia, le recordó a Milei que el "contrato" con su electorado era el de "un loco con la motosierra destruyendo los curros del Estado". "El tipo dijo vengo a bajar la inflación, a ocuparme de la inseguridad y a destruir los curros del Estado. Yo banqué eso", resaltó molesto. También alertó por el reciente caso del fentanilo adulterado con el que fallecieron más de 100 personas y por el cual también "fallaron" los argumentos. "Yo creo que la gente merece explicaciones, ustedes son el partido anticasta, o por lo menos eran eso", planteó

Viale tuvo un comportamiento similar con el gobierno de Cambiemos, con el que, a días de que el gobierno de Mauricio Macri perdiera las elecciones PASO 2019, anunció haberse "cansado" de aquella gestión y la lapidó en un duro editorial. "Si hay un corrupto hijo de mil puta que choreo con los discapacitados y la droguería que se vaya a la concha de su madre y lo metan preso ya", agregó Viale, esta vez, sobre funcionarios mileísta.

Qué revelan los audios de Spagnuolo

En los últimos días comenzaron a circular más de 20 audios de origen desconocido, en los que se escucharía a Spagnuolo describiendo un supuesto esquema de retornos y desvío de fondos. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Spagnuolo, que es amigo de Milei y fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos, indicó también que se reunió con él para darle a conocer el presunto pedido de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

En otro de los audios, insiste: "Hablé con el Presidente (Milei) y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan. Tengo todos los WhatsApps de Karina'”.