En dos sesiones, el Congreso dejó al descubierto la fragilidad política del Gobierno

"Acá dejan el arco libre y nosotros le vamos a meter todos los goles juntos, sin ninguna duda", avisó el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, verdadero motor del Senado. La Cámara alta mostró este jueves una muy amplia confluencia opositora para votar el rechazo nada menos que de cinco decretos del Ejecutivo y aprobar las leyes de financiamiento universitario y la emergencia para el Hospital Garrahan. En un uno-dos letal, la sesión en el Senado fue un día después de que Diputados rechazara el veto a la emergencia en discapacidad y votara otros proyectos que el oficialismo rechazaba como el reparto de ATN a las provincias y la modificación para poner en marcha la comisión del caso $LIBRA. Por cierto, algunos gobernadores le tiraron un cable a la Casa Rosada para mantener el veto al aumento a las jubilaciones, lo que evitó que la derrota tuviera contornos de catástrofe. "Este es el único poder que todavía resiste al Poder Ejecutivo", reflexionó Juliana Di Tullio, la otra jefa del interbloque de UP. Resta poco para las elecciones que definirán cómo será la relación de fuerzas en ese poder para el segundo tramo del gobierno de Javier Milei.