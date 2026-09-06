Tras los anuncios de Javier Milei respecto del reclamo por Malvinas, el Gobierno inicia una semana clave en la que buscará aliados para llevar adelante los proyectos. Desde la oposición ya expresaron su rechazo mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA), La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y la Sociedad Rural apoyaron las medidas. En las últimas horas SLB, Baker Hughes y Halliburton, las tres empresas de servicios petroleros más grandes del mundo, anunciaron que no participará en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Tras los anuncios de Milei por Malvinas, el Gobierno arranca una semana clave
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei y Malvinas: el giro de un presidente rehén de sus propias opciones
Los anuncios en cadena chocan con un limite que el gobierno no puede cruzar. Los fondos y bancos que están detrás de la compañía israelí que lidera el proyecto para llevarse el petroleo de las islas. El rol de Chile. A Rockhopper y Navitas le entran las balas.
Con muy poco, Javier Milei y Santiago Caputo pueden crear un Patio de las Palmeras digital y darle argumentos a los aplaudidores 2.0. Más difícil es recuperar el tiempo perdido, los 3 años en los que el gobierno de la Libertad Avanza fue y vino sin saber qué hacer ante la causa Malvinas. La reacción de Milei en un tema estratégico llega muy tarde, cuando el oficialismo necesita salir de la encerrona de su programa económico. Es una cuestión de supervivencia, como decía el discurso que leyó el presidente. El repertorio oficial para la reelección no dispone de mejoras concretas en el bolsillo de las mayorías y hay que bucear en aguas profundas.
Hace 2 horas
Empresarios de Malvinas avanzan en una ruta comercial con Punta Arenas
Una delegación empresaria viajará a fines de septiembre a Chile para mantener una reunión con proveedores. Esto se da en medio de los anuncios de Javier Milei sobre sanciones a quienes operen en las islas.
Una delegación empresaria de Malvinas viajará a fines de septiembre a Punta Arenas, Chile, para mantener una reunión con proveedores y avanzar con el proyecto de la ruta marítima comercial entre el sur chileno y las islas, cuyo primer viaje oficial está proyectado para noviembre. El anuncio se da tras el anuncio del presidente Javier Milei, de que aplicará sanciones a la explotación petrolera en el territorio sobre el que Argentina reclama su soberanía y denuncia la usurpación del Reino Unido.
Hace 3 horas
Malvinas y Sea Lion: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Milei?
Los cruces corporativos entre el petróleo ilegal en Malvinas y los negocios en la Argentina desnudan las fisuras del anuncio presidencial: las sancionadas son inalcanzables, mientras las empresas con contratos vigentes en el país quedaron fuera de la lista.
La red de proveedores e inversores vinculados con Sea Lion, el proyecto petrolero ilegal en el Mar Argentino, al norte de las Islas Malvinas, está estrechamente entrelazada con operaciones económicas instaladas en la Argentina. El gobierno prometió castigar estas relaciones; hacerlo requerirá tocar intereses muy concretos.
Hace 11 horas
La fuerza destructiva de las políticas apátridas
El avance de la explotación petrolera en torno a Malvinas expone las consecuencias del abandono de las políticas soberanas. El giro anunciado por Javier Milei busca ahora frenar un proceso que su propio Gobierno contribuyó a facilitar y que amenaza con consolidar económica y geopolíticamente la ocupación británica.
Hace 11 horas
Kicillof aventaja a Milei, pero la oposición no capitaliza el malestar social
Una encuesta de Alaska y Trespuntozero ubica al gobernador con un 40% de voto seguro o probable, frente al 39% del Presidente. Ambos mejoraron su imagen, aunque Milei conserva un rechazo superior al 60%. El descontento con el Gobierno crece, pero migra hacia el “ningunismo” y Kicillof todavía no logra capitalizarlo.
Hace 11 horas
Milei tiene razón: la heterodoxia trucha no sirve
El Gobierno utiliza recursos del FGS para financiar créditos hipotecarios, busca elevar los salarios más bajos de convenio y apela al Banco Nación para bajar las tasas. Milei, además, descubre la causa Malvinas. Son giros oportunistas que no alteran la esencia de una política económica cada vez más rechazada.
La administración libertaria ofrece ahora una heterodoxia “trucha” para moderar las consecuencias de su ortodoxia económica. Imagen ChatGPT.
Hace 14 horas
Elecciones 2027: las chances del PJ, efecto Malvinas y empresarios en alerta por deflación
El Gobierno dice que cuenta con los gobernadores peronistas del norte para suspender las PASO. “Se destrabó en el Senado, la reforma sale”, aseguran. En agosto, la compra de dólares de particulares volvió a ser récord. Milei espera conseguir que Argentina reciba una parte de las regalías por la exportación petrolera en Malvinas.
El presidente Javier Milei tiene un objetivo único: bajar la inflación aunque sea con depresión de consumo.
Hace 15 horas
Sin hablar de Malvinas, Villarruel le insistió a Milei con una "reforma tributaria"
La Vicepresidenta visitó Chivilcoy, donde participó de una exposición agroganadera, y pidió incentivos para el campo, una "reforma tributaria" y mejoras en infraestructura. El día anterior, encabezó una actividad con excombatientes en el Senado.
Hace 16 horas
Caso $LIBRA: dos diputados buscan ser querellantes y piden citar a la expareja de Cerimedo
Los legisladores Maximiliano Ferraro y Mónica Frade recurrieron a la Justicia tras la exclusión de cinco inversores damnificados y solicitaron incorporar a Nadia Beller como testigo en la causa que involucra a Javier Milei.
Pidieron que la expareja de Cerimedo se sume como declarante en la causa que involucra a Milei.
Hace 17 horas
Ni con la cadena de Malvinas: Milei sigue con imagen negativa en redes
El mensaje de Milei provocó menos menciones en redes sobre Malvinas que las del último 2 de abril y casi tres veces menos que las generadas por la bandera de la Selección en el Mundial.
Hace 17 horas
Empresas petroleras con presencia en Vaca Muerta afirmaron que no operarán en Malvinas
Las compañías emitieron comunicados en el que anticiparon que no participan ni tienen previsto hacerlo en procesos de licitación de proyectos en el archipiélago. El yacimiento malvinense representa apenas el 1% del potencial de la formación no convencional neuquina.
SLB no tiene planes de operar en el archipiélago.
Hace 19 horas
Los sojeros tienen sin vender 9.076 millones de dólares a la espera de mejores precios
Según datos de la CIARA CEC, al cierre de agosto los productores de soja tenían sin vender ni fijar precio cerca de 25 millones de toneladas, el 51% de la actual campaña. La puja por los precios internos.
Hace 19 horas
En Malvinas le responden a Milei: "Las amenazas nunca frenaron nuestro desarrollo"
La Asamblea Legislativa en las Islas Malvinas emitió un duro comunicado en respuesta a Milei, que llamó "población implantada en un territorio usurpado" a los isleños durante la cadena del jueves.
Hace 20 horas
"No importa la edad": Bullrich celebró la entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil
Tras la puesta en marcha del nuevo esquema, la jefa de bancada libertaria en el Senado escribió un mensaje donde se mostró exultante ante el nuevo régimen que permite enviar a presión a chicos de 14 años por delitos graves.
Se puso en marcha el régimen punitivista con los adolescentes impulsado por el oficialismo.
Hace 21 horas
Caputo descartó turbulencias económicas por “riesgo kuka” en 2027: “Súpertranquilo”
En la convención del IAEF, el ministro de Economía descartó un shock económico para 2027, rechazó rescates a bancos por morosidad y defendió la apertura comercial.
Caputo blinda el rumbo económico para evitar una crisis en año electoral.