Un poco más del 60% de los argentinos cree que el cambio en el discurso del presidente Javier Milei sobre la Cuestión Malvinas es una "conveniencia política". Esta expresión se dio luego de la cadena nacional del mandatario, donde comunicó una serie de medidas con el objetivo de fortalecer "la posición estratégica cerca del territorio de las Islas".

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Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y que enviará al Congreso un proyecto de ley de "defensa de la soberanía nacional", que incluirá la modificación de la ley 26.659 para "endurecer las sanciones a las compañías asociadas a operaciones no autorizadas que usufructúen nuestros recursos ilegalmente", entre ellos el petróleo.

La postura del Gobierno sobre la Cuestión Malvinas

Sin embargo, cabe recordar que el presidente en 2024 había brindado una entrevista a la BBC, en la que reconoció que las Islas Malvinas se encuentran bajo "control británico" por haber perdido en la guerra de 1982, pero a su vez instó a que la recuperación del territorio sea mediante una negociación de largo plazo.

Pero ahora planteó sanciones económicas, medidas legales y mayor presencia estratégica en el Atlántico Sur. Al ser consultados sobre si el cambio del discurso referencia principalmente a una "conveniencia política", el 61,1% de los encuestados estuvo de acuerdo. Aunque el 24,7% indicó que es "por convicción" y un 14,2% señaló que fue "por otro motivo", según el sondeo de la consultora Management & fit.

Según explico Milei en cadena nacional, el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional creará el Consejo de Seguridad Nacional para "fijar una política de seguridad a todo el Estado, articulando las áreas de Defensa, Economía e Inteligencia".

Además, le pedirá al Congreso que ese nuevo ente "le otorgue las facultades extraordinarias para defender nuestra soberanía contra quienes amenacen nuestra seguridad nacional". En cuanto al conocimiento de la cadena, un 90,3% sostuvo que estaba en conocimiento de la misma.

En cuanto a la percepción sobre los anuncios, el 44,6% que escuchó la cadena consideró que los anuncios consistieron en "medidas concretas", mientras que el 44,2% opinó que se trataban de "declaraciones generales".

Sobre el discurso del líder de La Libertad Avanza (LLA), el 35,9% comparte la mención de "defender la soberanía argentina de las Islas Malvinas", pero un 34,5% consideró que hizo "marketing" y "posicionamiento electoral". Por último, cinco de cada 10 de los encuestados, "no le creen ni confían" en el llamado del Presidente a "dejar de lado" las diferencias políticas respecto a Malvinas.