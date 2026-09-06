En medio de la crisis económica, Villarruel afirmó que "el Estado no puede desentenderse"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a mostrarse este fin de semana junto al Campo y lanzó un mensaje directo a Javier Milei y disparó que “el Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”. También defendió el SENASA, el INTA, el INTI y el CONICET, que sufrieron recortes presupuestarios en los últimos años de su propio gobierno.

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En su discurso durante la 74ª Exposición Rural de Chivilcoy, Villarruel reclamó al Poder Ejecutivo el envío de proyectos de ley para modificar el régimen tributario y pidió una “política productiva” que incluya obras de infraestructura. “Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, sostuvo la vicepresidenta.

En otro tramo de su discurso, Villarruel intentó volverse a diferenciar del gobierno y pidió una “política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de caminos rurales, puentes, desagües, conectividad, energía y rutas. Toda infraestructura productiva necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, disparó.

La vicepresidenta también pidió una articulación más concreta entre el sector público y el privado con una fuerte crítica al Ejecutivo libertario. “Son dos responsabilidades diferentes, pero tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo: desarrollar el territorio para que se siga invirtiendo, arriesgando, innovando y generando empleo”, señaló. En ese sentido, insistió en que es necesario “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”.

“Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, completó.

La actividad oficial reunió nuevamente a Villarruel con Britos, con quien ya había compartido actos en abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Participaron también la presidenta de la Rural de Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de CARBAP, Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui**, entre otros dirigentes.

Defensa de INTI, SENASA y CONICET que Milei recortó

Los discursos incluyeron reclamos sectoriales, como la exigencia de “retenciones cero” para los productos del campo, promesa de campaña de Milei aún incumplida. Britos, por su parte, cuestionó la concesión de la Ruta Nacional 5 por 20 años sin obligación de construir la autovía. Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del SENASA, que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. Según advirtió, el nuevo esquema de vacunación podría afectar la cobertura sanitaria de pequeños productores, por lo que reclamó un organismo “fuerte”.

En ese marco, Villarruel defendió las instituciones públicas vinculadas al agro, como el SENASA, el INTA, el INTI y el CONICET, que sufrieron recortes presupuestarios en los últimos años. “Todo esto forma parte de uno de los dispositivos sociales más competitivos del planeta en el sector agropecuario”, afirmó.