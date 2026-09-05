Sin hablar de Malvinas, Villarruel le insistió a Milei con una "reforma tributaria"

Victoria Villarruel participó el viernes de la presentación de un libro sobre Malvinas en el Senado y el sábado participó de una exposición agroganadera en el municipio bonaerense de Chivilcoy. Pese a los anuncios del presidente Javier Milei sobre el endurecimiento de sanciones a empresas extranjeras que operen en las islas sin autorización del Estado argentino, la Vicepresidenta no habló sobre el tema. En cambio, pidió incentivos para el campo, una "reforma tributaria" y mejoras en infraestructura.

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La titular del Senado recorrió la 74° Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial de Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos, a quien ya visitó en otras oportunidades. Al igual que la semana pasada, cuando visitó Venado Tuerto, donde exigió la baja de retenciones al agro, Villarruel reclamó una reforma tributaria integral.

"Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente qué premia al que produce, invierte y genere trabajo. Esperemos que el Poder Ejecutivo tome nota y envíe los proyectos de ley necesarios" , remarcó en su discurso.

En ese marco, en un cuestionamiento a las políticas de ajuste del Gobierno nacional, exigió "una política productiva que mire al territorio: más infraestructura, caminos rurales, conectividad, energía y un sistema impositivo que premie al que produce, invierte y genera trabajo".

"Chivilcoy es un claro ejemplo de una Argentina que produce, invierte, trabaja y genera oportunidades. Campo, industria, comercio, servicios, pymes y familias forman parte de una misma cadena de desarrollo", expresó Villarruel.

Gestos con veteranos pero sin menciones a las sanciones: la estrategia de Villarruel con Malvinas

En su discurso, Villarruel destacó a los excombatientes de Malvinas que asistieron al predio e izó la bandera con ellos. Si bien la Vice se identifica con la causa de la soberanía argentina sobre las islas y que justifica por la presencia de su padre en el conflicto bélico, no hizo comentarios ni en Chivilcoy ni en redes sociales sobre el anuncio de Milei de sanciones a empresas que operen en el archipiélago.

El viernes, Villarruel encabezó en el Salón General San Martín del Honorable Senado de la Nación la presentación del libro "Malvinas, Epopeya Nacional. Hablan los héroes, hablamos de los héroes", que recoge testimonios de veteranos de guerra y que, según informó un comunicado de la Cámara alta, "reflexiona sobre la soberanía y el sacrificio de los soldados durante el conflicto de 1982".

Villarruel estuvo acompañada por el director de Gesta de Malvinas del Senado, Nicolás Kasanzew, y la directora General de Publicaciones de la Cámara Alta, Grisela García Ortiz, además de autoridades parlamentarias, representantes de grupos de combatientes de Malvinas, galardonados y familiares.

En el acto, que estaba previsto desde antes del anuncio de Milei, Villarruel no hizo uso de la palabra. Quien sí habló fue Kasanzew, cronista de Argentina Televisora Color (ATC) durante el conflicto bélico, que expresó: "Todas las mentiras y canalladas de las redes sociales, como las mentiras de las declaraciones políticas con respecto a la soberanía de las Islas, van a desaparecer. Pero los libros van a seguir siendo un arma en defensa de nuestra patria y de las Malvinas, hasta el día en que llegue, como reza nuestra divisa: Malvinas volveremos, viva la patria".