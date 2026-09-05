Las chances del peronismo de ganar en 2027, el próximo paso del Gobierno por Malvinas y los empresarios que esperan deflación

El presidente Javier Milei tiene un objetivo único: bajar la inflación aunque sea con depresión de consumo.

Los adelantos de las consultoras sobre el nivel de actividad de julio son alarmantes. Según Orlando Ferreres, cayó un 0,9 por ciento respecto al mes anterior y subió apenas un 0,3 por ciento anual. Para Analytica, el derrape en un sólo mes fue del 1,1 por ciento y la suba anual, de apenas el 0,7 por ciento. En ambos casos, basado en hidrocarburos, bancos, minería y campo. El resto es tierra arrasada.

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En ese contexto, el gobierno apuró un nuevo ajuste fiscal para compensar la caída de la recaudación fruto de la recesión. El recorte fue del 10% en relación al mes anterior. La baja es la más pronunciada en el año y repercutirá en una mayor recesión. El presidente Javier Milei tiene un objetivo único: bajar la inflación aunque sea con depresión de consumo.

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La caída de la actividad genera cada vez más cortocircuitos entre el presidente y el ministro Luis Caputo. El jefe de la cartera económica quiere tomar medidas expansivas, pero el presidente pone como condición que no tengan costo fiscal. Así la economía sigue planchada. Caputo no da la pelea porque le haya agarrado un ataque heterodoxo, sino como representante del reclamo de los mercados que ven a Milei en riesgo de perder en 2027.

El ministro le hizo dos propuestas distintas para solucionar el problema de la morosidad como condición para mejorar el consumo y fueron rechazadas por Milei.

Fuentes de Economía comentan que los discursos del presidente en los que dice que todo está bien van apuntados a Caputo y que cuando afirma que no hay problemas de consumo, también apunta al ministro. Los muchachos de Toto tomaron la nota de Federico Sturzenegger publicada en La Nación en el mismo sentido. La relación del presidente y del funcionario desregulador con Caputo está resentida por esa discusión.

El tribunero anuncio malvinense tampoco cayó bien en Economía. Esperaban conseguir fondos en Londres para pagar compromisos del 2027. Además, los ingleses tienen el oro.

Todo tiene que ver con todo. Los inversores ven que la economía se frena, dudan sobre las elecciones de 2027, venden sus activos y se van vía Dolar Contado con Liquidación. “Vuelve la brecha como con el peronismo”, explicó un consultor de la Citi a El Destape. “El año que viene el gobierno hará lo que esté a su alcance por contener el dólar oficial, veremos cómo le va, pero el CCL va a volar y más si sigue esta recesión”. Esa es la razón por la que Caputo da pelea. Algunos no descartan una salida del ministro y un reemplazo por Sturzenegger el año próximo. Sería más nítido el sentido económico del presidente. Bien pensado, Milei tiene razón: si mantiene el rumbo, la economía seguirá planchada y así la inflación llegará a cero antes de las elecciones. Ahí la gente verá qué elige. Si cambia como quiere Caputo, puede quedarse sin nada. Milei no va a cambiar nada en la economía: Ajuste y dólar pisado es la fórmula. Su pragmatismo lo usa en la política. Malvinas es un ejemplo.

Deflación

Un alto funcionario de una alimenticia comentó a este medio: “Hace un mes dejó de caer el consumo, pero está por el piso. Solo paramos el derrape bajando precios. Vamos hacia la deflación”. En la primera semana de setiembre, el precio de los alimentos cayó un 0,7%. Si el presidente frena la suba de servicios en 2027, no sería descabellado pensar en deflación en el índice general.

Dolarazo

En agosto, la compra de dólares de particulares volvió a ser récord. Fuentes del Central adelantaron a este medio que fue casi tan alta como la de julio. El mes anterior podía justificarse por el mundial; ahora es tendencia. Los particulares compran dólares como si las elecciones fueran el mes que viene.

En el marco de la disputa del presidente y el ministro, en el mercado piensan que Caputo genera volatilidad para decirle al presidente que hay tensión en los mercados y que tiene que soltar un poco el precio.

Economia se prepara para una salida de capitales fruto del proceso electoral, que puede acentuarse si Axel Kicillof toma la delantera en las encuestas. En un zoom con consultores, el presidente del Central, Santiago Bausilli, confirmó que pondrá las reservas de garantía para salir a pedir fondos frescos en el exterior.

Malvinas

El volantazo del presidente en el tema Malvinas cambió la agenda al menos por unos días. Luego de alabar a Margaret Thatcher y abonar la teoría británica del derecho a la autodeterminación de los kelpers, el presidente aseguró que la causa Malvinas es sagrada y peleará por ella. En los próximos días seguirá con el tema y asegura que va a lograr resultados. La expectativa de máxima no es recuperar las islas; es conseguir que Argentina reciba una parte de las regalías por la exportación petrolera.

“Confiamos en que el lobby petrolero haga lo suyo. Ya ha ocurrido. YPF consiguió sacar una boya por el estrecho de Ormuz gracias a ese poder. Las pocas empresas de servicios que pueden operar en Malvinas invirtieron una fortuna en Vaca Muerta y no querrán perderla”, aseguran en La Rosada.

En las últimas horas hubo novedades al respecto: SLB, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, anunció que no participará en ninguna actividad en Malvinas. Más tarde fue Baker Hughes, otra grande de servicios petroleros, la que emitió un comunicado en el mismo sentido. Al rato lo hizo Halliburton y así se completaron las tres empresas de servicio petrolero más grandes del mundo. “El lobby petrolero puede sentar a los ingleses para que le den una parte de las regalías a Argentina”, señaló una alta fuente del Gobierno a El Destape. Lo que está claro es que el tema Malvinas llegó para quedarse en la agenda nacional.

"Las pocas empresas de servicios que pueden operar en Malvinas invirtieron una fortuna en Vaca Muerta y no querrán perderla”, aseguran en La Rosada.

Clima electoral

Desde el año pasado que Milei no volvió a tener una imagen positiva que ronde los 50 puntos; en los últimos meses todos los consultores lo tienen abajo de 40. Un encuestador que trabaja para el Pro con relación con la Rosada lo tiene en 28. Las encuestas varían, pero todas muy lejos de lo que tenía en 2025. El fin de semana terminó de encuestar Alaska + trespuntozero y lo dio rebotando. Milei, que estaba en 33,3 en julio, subió a 37,4 en agosto.

Juan Courel compartió su mirada con este medio: “Lo que pierde Milei no va a Kicillof y no creo que vaya en el futuro. O se van a otro candidato de derecha o vuelven a Milei o no votan. Yo veo un récord de ausentismo en 2027”. Y agregó: “No veo a Kicillof quedándose con ningún voto anti K”. El gobernador bonaerense está en 40,7 de imagen positiva. No son votos, es imagen y no se mueve de ahí desde hace un año. Shila Vilker, por su parte, lo ve “estancado o con leve baja en su intención de voto”. Hugo Haime, que tiene a Kicillof ganando un ballotaje, también lo tiene sin variaciones al gobernador. El que sube y baja es Milei. Kicillof está quieto, encerrado en los votos k que comparte con Cristina. En todos los casos la ven creciendo a la expresidenta, que no puede ser candidata, pero puede apoyar a otro.

En los últimos días se acentuó la idea de que Sergio Massa será candidato. El exministro de Economía está convencido de que Milei pierde. En una reunión con militantes, Máximo Kirchner aseguró, a su manera, que lo prefiere al líder del Frente Renovador ante que a Kicillof. “Prefiero a un hijo de puta que a un boludo”, aseguró el jefe de La Cámpora, que admira a Massa y odia al jefe bonaerense. Los gobernadores creen que Massa juega y están divididos. El exministro de Economía arrancó de atrás y la definición de Cristina aún no está sobre la mesa. Tendrá que remar mucho para alcanzar al gobernador. Parece difícil: Kicillof está muy arriba y él carga con el trauma de la altísima inflación del 2023.

Chau paso

Ahora todo depende de si hay o no hay Paso. En la Rosada aseguran que “se destrabó en el Senado”. El jefe de Gabinete cree que sale y asegura que cuenta con los gobernadores peronistas: el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz dieron el sí.

Sin Paso todo cambia. Kicillof cree que tendrá tanta distancia con el resto que terminarán apoyándolo sin entregar mucho a cambio. Cristina piensa en una elección de cuartos, con dos peronistas y dos candidatos de derecha. Tal vez sean más. Difícilmente Patricia Bullrich deje pasar la posibilidad. Victoria Villarruel anunció que va a jugar. El Peronismo siempre tiene la posibilidad de ir a una interna, pero se arriesga a que sea una guerra y mostrarse, otra vez, caótico. Por otro lado, sin interna, no se dirime liderazgo y, aun ganando Kicillof, la sombra de Cristina será una amenaza para su probable gobierno. Por ahora, todo depende del presidente y de los argentinos, que tendrán que elegir entre consumir poco con baja inflación o arriesgarse a la vuelta de las constantes subas de precios, pero con la expectativa de llegar a fin de mes.