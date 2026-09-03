Chaco suspendió las PASO y el Gobierno empieza a delinear el mapa electoral de 2027

El gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero, estrecho aliado de la Casa Rosada, consiguió que la Legislatura provincial aprobara la suspensión de las PASO con el decisivo acompañamiento de una legisladora del Frente Renovador de Sergio Massa. Este mismo miércoles, Zdero fue recibido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el asesor Eduardo “Lule” Menem, en una clara señal de respaldo. El oficialismo se fijó como primer objetivo electoral para apuntalar la reelección de Javier Milei la eliminación -o una nueva suspensión- de las primarias nacionales, aunque todavía existen dudas acerca de si cuenta con los votos necesarios. Para conseguirlos será clave el respaldo de los gobernadores dialoguistas, como el caso de Zdero.

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La votación en Chaco tendrá consecuencias en la interna del peronismo por el papel de la legisladora massista Katia Blanc, sin cuyo voto el oficialismo no habría conseguido la mayoría. Blanc negoció con el gobierno provincial que el ahorro generado por la suspensión de las primarias -estimado entre 4 mil y 5 mil millones de pesos- sea destinado al hospital pediátrico de Resistencia. “Se suspenden las PASO con el objetivo de ayudar a los chicos del pediátrico. En el Chaco hay dos fuerzas políticas y no siempre hubo PASO”, justificó la legisladora, quien poco después respaldó una eventual candidatura presidencial de Massa en 2027.

La decisión provocó su ruptura con el interbloque Frente Chaqueño. “Manifestamos nuestro absoluto desacuerdo con la decisión de la diputada Blanc de acompañar al oficialismo en la eliminación de las PASO. Su voto contradice la posición política sostenida por nuestro espacio y, a partir de esta decisión, entendemos que tomó la decisión de irse del interbloque”, expresaron sus ahora excompañeros en un comunicado. El peronismo chaqueño, que tiene como referencia principal al ex gobernador y actual senador Jorge Capitanich, acusó al gobernador Zdero de cambiar las reglas electorales según su propia conveniencia. El PJ tiene varios aspirantes a disputar la gobernación.

Más allá de los cruces internos del peronismo, Zdero se adelantó al gobierno de Milei en su plan de suspender las PASO, un objetivo clave para dividir a la oposición y buscar un triunfo en primera vuelta. El chaqueño es uno de los gobernadores dialoguistas más cercanos a la Casa Rosada. En las elecciones legislativas nacionales del año pasado se impuso en alianza con La Libertad Avanza y es muy probable que repita la experiencia en 2027. Con todo, los comicios provinciales, según establece la Constitución chaqueña, deben celebrarse por separado de los nacionales.

Al cierre de la última sesión del Senado, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anunció que en la segunda semana de septiembre se retomará en comisión el debate de la reforma electoral, que incluirá el proyecto de Ficha Limpia reclamado por el PRO y la UCR. Su intención es discutir semanalmente cada uno de los capítulos de la reforma, entre ellos la eliminación de las PASO. Hasta ahora, tanto el PRO como la UCR sostienen públicamente que las primarias deben mantenerse. Sin embargo, decisiones como la del gobernador radical Zdero podrían incidir en su posición final.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se mostró confiado en que, entre los votos propios y los de quienes todavía mantienen dudas, el oficialismo reunirá el respaldo necesario cuando la suspensión de las PASO llegue al recinto. En la Casa Rosada especulan con tener sancionada la reforma en octubre. Si lo consiguen, le quitarán a la oposición una herramienta fundamental para ordenar sus candidaturas de cara a 2027. Para el peronismo, atravesado por una división interna cada vez más visible, la jugada anticipará una discusión que ya no podrá postergar: acordar cómo dirimirá sus diferencias para no llegar fragmentado a la elección.