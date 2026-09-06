Alerta para Milei: mientras cae el consumo, 6 de cada 10 quiere un cambio de rumbo económico

En medio de una caída del consumo que no cesa, la coyuntura trae malas noticias para Javier Milei: casi seis de cada diez argentinos se distancian de su gobierno al querer un cambio en el modelo económico de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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Así lo mostró una encuesta de la consultora Zentrix correspondiente a agosto de 2026. En concreto, el 59,8% respondió que pretende que cambie el rumbo económico, frente a solo un 38,7% que quiere que continúe el mismo modelo.

El reclamo de un cambio es especialmente fuerte entre los sectores de nivel socioeconómico bajo: allí alcanza al 72,6%, mientras que apenas el 25,3% quiere mantener el actual modelo económico. Entre los sectores medios las posiciones están prácticamente empatadas, con un 50,1% a favor de un cambio y un 49,5% por la continuidad.

Al contrario, la relación se invierte entre los sectores de nivel socioeconómico alto. En ese segmento, el 60,7% quiere que continúe el mismo modelo económico y el 36,8% se inclina por modificarlo.

La encuesta también consultó cuánto tiempo están dispuestos los argentinos a esperar para ver resultados económicos del Gobierno. El dato más destacado es que al 53,2% “ya se le acabó la paciencia”, mientras que solo el 22,9% sostiene que "ya está viendo resultados".

Entre quienes todavía están dispuestos a esperar, el 8,1% lo hará hasta fin de año, el 4,8% hasta mediados de 2027 y el 11% hasta las próximas elecciones presidenciales.

Se profundiza la caída del consumo y hay miedo a la deflación

La evaluación predominantemente mala de la sociedad sobre el rumbo económico del gobierno de Milei se da mientras los últimos indicadores revelan que el consumo volvió a caer en agosto, en medio de una morosidad familiar cada vez más alta.

Según el último relevamiento de CAME, las ventas minoristas se redujeron 2,7% en el octavo mes del año con respecto a julio y los dos sectores más golpeados son también los más sensibles para los argentinos: alimentos y farmacia.

Las ventas también cayeron en el análisis interanual, es decir, en comparación con agosto de 2025, un 0,2%; y ya llevan un derrumbe acumulado en lo que va del año de 2,4%.

Los sectores con mayor caída fueron farmacia, con un 4,5% interanual, seguido por alimentos, con un 3,6% interanual, detalló la CAME. A comparación con agosto de 2025, el único rubro que subió fue perfumería, con un 3,6%.

En este contexto, algunos empresarios empiezan a temer que el escenario de inflación todavía persistente, de entre 1,5% y 2,5% que se vio en los últimos meses, pueda dar paso a uno de deflación en el mediano plazo, sobre todo si se frena la suba de los servicios en los meses previos a las elecciones de 2027.

"Hace un mes dejó de caer el consumo, pero está por el piso. Solo paramos el derrape bajando precios. Vamos hacia la deflación”, alertó al respecto un alto funcionario de una alimenticia en diálogo con El Destape. Sin ir más lejos, en la primera semana de setiembre, el precio de los alimentos cayó un 0,7%, mostró el último relevamiento de la consultora LCG.