Las negociaciones de tregua entre Estados Unidos, Israel e Irán colapsaron. El vicepresidente JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense en Islamabad, la capital de Pakistán, declaró que las negociaciones concluyeron sin acuerdo luego de que los iraníes se negaran a abstenerse de desarrollar un arma nuclear: "Volvemos a nuestro país sin un acuerdo; es una mala noticia, pero es peor para ellos que para nosotros". Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Estados Unidos "finalmente no logró ganarse la confianza de la delegación iraní" durante sus maratónicas negociaciones, que se extendieron durante 21 horas. Mientras tanto, los ataques israelíes continúan azotando el sur del Líbano. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
Trump ordenó a la Armada bloquear el Estrecho de Ormuz
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Estados Unidos indicó que el punto por el que fracasaron las conversaciones fue que el régimen no se comprometió a renunciar a las armas nucleares. Mientras que el gobierno iraní dijo que EE. UU. planteó “exigencias irrazonables”.
Hace 1 hora
Trump agradeció a Pakistán y compartió detalles de las negociaciones con Irán
"El vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner me informaron detalladamente sobre la reunión que tuvo lugar en Islamabad, gracias al amable y muy competente liderazgo del mariscal de campo Asim Munir y el primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán. Son hombres extraordinarios y me agradecen constantemente por haber salvado entre 30 y 50 millones de vidas en lo que habría sido una guerra terrible con la India. Siempre agradezco escuchar eso; la humanidad que demuestran es incomprensible", indicó Donald Trump en un posteo de Truth.
"La reunión con Irán comenzó temprano por la mañana y duró toda la noche, casi 20 horas. Podría entrar en muchos detalles y hablar de todo lo que se logró, pero solo hay una cosa que importa: ¡IRÁN NO ESTÁ DISPUESTO A RENUNCIAR A SUS AMBICIONES NUCLEARES! En muchos sentidos, los puntos acordados son mejores que continuar nuestras operaciones militares hasta su conclusión, pero todos esos puntos no importan comparado con permitir que la energía nuclear esté en manos de un pueblo tan volátil, difícil e impredecible. Con el paso del tiempo, mis tres representantes se volvieron, como era de esperar, muy amigables y respetuosos con los representantes de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi y Ali Bagheri, pero eso no importa porque fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante y, como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años, ¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!", añadió.
Hace 1 hora
Donald Trump ordenó bloquear el Estrecho de Ormuz: "Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido"
Donald Trump ordenó a la Armada de Estados Unidos bloquear el Estrecho de Ormuz luego de que colapsaran las negociaciones de tregua con Irán en Pakistán.
"Así pues, ahí lo tienen: la reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz", escribió Trump en su cuenta de Truth.
"En algún momento, llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido, limitándose a decir: 'Puede que haya una mina por ahí', de la que nadie más sabe. Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar. También he ordenado a nuestra Armada que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. Además, comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el Estrecho. ¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido! Irán sabe, mejor que nadie, cómo acabar con esta situación que ya ha devastado su país", continuó el mandatario estadounidense.
"Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo y su radar son inútiles, Jomeini y la mayoría de sus 'líderes' están muertos, todo por su ambición nuclear. El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares. Además, en el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán", completó.
Hace 1 hora
Pakistán instó a Irán y a Estados Unidos a mantener la truega tras la finalización sin acuerdo de las conversaciones
El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, instó a Irán y a Estados Unidos a mantener su compromiso del cese de ataques, después de que ambos países concluyeran sin acuerdo las históricas conversaciones cara a cara.
“Es imperativo que las partes sigan cumpliendo su compromiso de alto el fuego”, afirmó Dar.
Añadió que Pakistán seguirá desempeñando su papel de mediador y tratará de seguir facilitando el diálogo entre Irán y Estados Unidos en los próximos días.
Hace 1 hora
Irán afirmó que "nadie esperaba" un acuerdo en una sola reunión
El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán habló con los medios de comunicación iraníes tras los comentarios de JD Vance.
Esmaeil Baghaei afirmó que Irán y Estados Unidos habían "llegado a un entendimiento sobre varios temas" y que existían "diferencias de opinión sobre dos o tres asuntos importantes".
"Estas negociaciones se celebraron tras 40 días de guerra impuesta, en un ambiente de desconfianza y recelo. Es natural que no esperáramos desde el principio llegar a un acuerdo en una sola reunión", sostuvo y remarcó: "Nadie lo esperaba tampoco".
Previamente, Baghaei había dicho que el éxito de las conversaciones dependía de la "seriedad y la buena fe de la parte contraria" y de la aceptación de los derechos e intereses legítimos de Irán.
Hace 1 hora
Vance: "No hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos"
“La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Así que volvemos a Estados Unidos sin haber alcanzado un acuerdo. Hemos dejado muy claras nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no. Lo hemos dejado lo más claro posible, pero han optado por no aceptar nuestras condiciones", sostuvo el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance antes de abandonar Pakistán.
Consultado sobre qué habían rechazado los iraníes, el vicepresidente dijo que no entraría en detalles, pero que Estados Unidos busca la confirmación de que Irán no buscará un arma nuclear.
“Lo cierto es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente. Ese es el objetivo principal del presidente de Estados Unidos, y eso es lo que hemos intentado lograr mediante estas negociaciones”, indicó.
Hace 1 hora
Por qué el poderío militar y la IA de EE.UU. fallaron frente a la estrategia asimétrica
La ofensiva de Estados Unidos e Israel revela fallas de cálculo, sobreestimación tecnológica y una reconfiguración del poder global donde el riesgo vuelve a ser central. Pese a ello, Trump sigue amenazando a Irán y al mundo.
A pesar del uso intensivo de inteligencia artificial y todos los recursos de la mayor fuerza militar del planeta, la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán entró en un punto de quiebre y volvió a sentar a las partes ante una mesa de negociación. El fracaso de los simulacros del Pentágono y la persistencia de la capacidad de daño del régimen Teherán demuestran que, en la geopolítica de 2026, la tecnología no sustituye a la estrategia. El “exceso de testosterona” y los errores de cálculo de la administración Trump ignoran parte de la reconfiguración de lo que significa el poder, hoy asociado al riesgo.
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En medio de las negociaciones, Trump dijo que le "da igual" llegar a un acuerdo con Irán
El presidente estadounidense afirmó que Estados Unidos "ya ganó" independientemente de lo que ocurra en Islamabad, donde su vicepresidente JD Vance encabeza las conversaciones con la delegación iraní.
Hace 19 horas
Iraníes y estadounidenses terminaron "optimistas" las primeras negociaciones en Pakistán
Después de cinco horas de reunión concluyeron las primeras rondas de negociación entre iraníes y estadounidenses. Todavía no trascendieron los pormenores de los puntos acordados.
11:31 | 11/04/2026
Vance se reunió con el primer ministro pakistaní antes de las negociaciones con Irán
El vicepresidente JD Vance viajó bajo órdenes estrictas de Donald Trump para reunirse con el premier pakistaní e intentar promover los intereses norteamericanos en la región.
JD Vance saludándose con el premier pakistaní Shehbaz Sharif.
11:00 | 11/04/2026
Terminaron "dos ruedas" de negociación en Pakistán: se espera una tercera esta noche
Según informó la televisión pública iraní, los diplomáticos de la República Islámica tuvieron "dos rondas de negociación" con los estadounidenses y esperan una tercera rueda a celebrarse "entre esta noche y el domingo temprano".
18:21 | 10/04/2026
Trump prometió nuevos "ataques letales" contra Irán si no prosperan las rondas de paz
Donald Trump amenazó a Irán mientras sus diplomáticos y los iraníes están reunidos en Pakistán para negociar una tregua en la región.
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Recién ese mes bajaría del 2%. Además, anticipa un mayor atraso cambiario y un desempleo más alto, según el último REM del Banco Central.
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