Iraníes y estadounidenses terminaron "optimistas" las primeras negociaciones en Pakistán

Con un mensaje de "optimismo" ante la prensa, las delegaciones diplomáticas de Irán y Estados Unidos dieron por terminadas las primeras conversaciones para diagramar la paz en Medio Oriente.

Según indicaron fuentes oficiales, en total hubo "dos rondas de negociación" este sábado y se espera que pueda haber una tercera entre este sábado por la noche y el domingo temprano. De todas formas, los protagonistas no descartan otra jornada de conversaciones más adelante.

Después de una truncada tregua esta semana, que forzó una reapertura y cierre rápido del estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump buscó sentarse a negociar con su contraparte iraní para intentar un alto al fuego en Medio Oriente, región a la que sometió a la guerra desde el 28 de febrero pasado. Los iraníes, que buscan un alto al fuego que incluya a Líbano, fuertemente atacado por Israel, aceptaron el llamado "sólo bajo los 10 puntos que Irán propone", cosa que finalmente sucedió.

Según fuentes iraníes, la primera fase de las negociaciones concluyó con el intercambio de actas preliminares, lo que sugiere avances concretos en la mesa de diálogo. "Ambas partes se muestran optimistas sobre el resultado", señalaron desde la delegación de Teherán, aunque sin dar mayores detalles sobre los puntos acordados.

Las conversaciones, que comenzaron por la tarde y se extendieron durante varias horas, incluyeron pausas por motivos religiosos y una cena de trabajo entre los equipos. De acuerdo con reportes oficiales, no se descarta que haya una nueva ronda durante las próximas horas "o mañana a primera hora", lo que refuerza la dinámica activa del proceso.

El encuentro contó con la participación de altos funcionarios de ambos países. Por Estados Unidos, la delegación estuvo encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, yerno del presidente Trump. Del lado iraní, lideraron las conversaciones el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf y el canciller Abbas Aragchi.

Este cara a cara representa la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979, lo que subraya la relevancia del momento.

Equipos técnicos de ambas partes continúan ahora analizando los detalles de los acuerdos preliminares, lo que podría extender las negociaciones más allá de lo previsto.

Mientras tanto, Islamabad permanece bajo un fuerte operativo de seguridad. La denominada "Zona Roja", donde se encuentran las principales sedes gubernamentales, fue completamente blindada, con calles vacías y accesos restringidos. El hotel Serena, señalado como sede de las conversaciones, se convirtió en el epicentro de la diplomacia internacional.

La opinión del primer ministro pakistaní tras el fin de las primeras negociaciones

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, definió este encuentro como "el momento decisivo para buscar un alto el fuego permanente", en alusión al conflicto que sacude la región desde fines de febrero. En ese contexto, la mediación de Pakistán aparece como un factor clave para sostener el diálogo.

A pesar del clima de expectativa, el contexto regional sigue siendo frágil, con violentos ataques de Israel contra el Líbano hoy temprano, situación que Irán exige que pare al buscar incluir a los libaneses en el alto al fuego. Pese al optimismo presentado por los iraníes, aún no está confirmado qué puntos realmente se comprometió Estados Unidos a respetar de ahora en adelante.