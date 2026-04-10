Trump prometió nuevos "ataques letales" contra Irán si no prosperan las rondas de paz en Pakistán

Mientras las delegaciones iraníes y estadounidenses están reunidas en Pakistán para acordar una tregua, el presidente Donald Trump amenazó a Irán con nuevos ataques "como nunca antes vistos" si las negociaciones de paz no llegasen a prosperar. Advirtió que tienen en su poder armas "totalmente desconocidas" que les permitirán lanzar una nueva ofensiva "tan letal como efectiva". Además, el mandatario sostuvo que ya ordenó recargar los barcos estadounidenses con mejores municiones.

Bajo la excusa de que Irán poseía materiales nucleares "peligrosos" para los intereses norteamericanos, Trump lanzó una ofensiva conjunta el 28 de febrero junto con Israel contra la ciudad de Teherán, capital iraní. En esa misma jornada, asesinaron al jefe supremo iraní Alí Jameneí y a varios miembros de su familia; lo que despertó la furia islámica la cual reaccionó con un contraataque sobre las bases militares estadounidenses en la región y con el cierre del estrecho de Ormuz.

Desde entonces, Medio Oriente permanece bajo fuego cruzado entre los tres países. El magnate republicano se atribuyó más de una vez el triunfo en la guerra para forzar un acuerdo de paz, que no solo no logró sino que se ganó el repudio y la contraofensiva de Teherán. Esta semana, tras anunciar un ataque masivo sobre el país persa, los iraníes aceptaron una tregua y reapertura de Ormuz, que finalmente se vieron suspendidas tras los ataques de Israel al Líbano horas después.

Disconformes con los sucesos en el Líbano, desde Teherán respondieron que si no cesan con los ataques en ese país no habría acuerdo de paz posible. En tanto, horas después los estadounidenses aceptaron sentarse en una ronda de negociaciones en Islamabad, Pakistán, con la contraparte iraní. Como delegado de Washington viajó el vicepresidente JD Vance junto el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Consultado por el posible éxito de las negociaciones, el presidente Trump aseguró que "lo sabremos en unas 24 horas. Pronto lo sabremos".

"Estamos reiniciando el sistema. Estamos equipando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas, incluso mejores que las que teníamos antes. Los estamos llevando a un nivel superior al que usábamos antes para lograr una aniquilación total", agregó el líder republicano. Y sumó: "Y si no llegamos a un acuerdo, los utilizaremos. Y los utilizaremos de forma muy eficaz".

De parte de Irán, se espera que esté representado en la capital pakistaní por su canciller Abbas Araghchi y por el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

"Están tratando con gente de la que no sabemos si dicen la verdad o no", explicó Trump sobre el trabajo de sus representantes en Pakistán. "Ante nosotros, dicen -los iraníes- que se están deshaciendo de todas las armas nucleares, que todo ha desaparecido. Y luego salen a la prensa y dicen: 'No, nos gustaría enriquecer el uranio'. Ya veremos".

Trump y Starmer debatieron opciones militares para el estrecho de Ormuz

El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó este viernes que mantuvo conversaciones con Trump para debatir sobre cómo lograr la reapertura del estrecho de Ormuz en caso de que las negociaciones con Irán no prosperen.

"Hemos estado formando una ⁠coalición de países, ⁠trabajando en un plan político y diplomático, pero también analizando las ⁠capacidades militares y la ​logística del desplazamiento real ‌de buques a ‌través del estrecho", explicó Starmer ⁠durante su visita al golfo Pérsico.