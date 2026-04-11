Elecciones en Perú: ¿Quiénes son los candidatos a presidente? (Créditos: Agencia Andina)

Este domingo 12 de abril se celebran las elecciones generales en Perú y más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo presidente. Quiénes son los candidatos presidenciales y cuáles son los que se posicionan como favoritos, según las encuestas.

Elecciones en Perú: quiénes son los candidatos presidenciales

Perú elegirá este domingo presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y cinco titulares del Parlamento Andino. Sin embargo, la oferta de presideciales este año es llamativa: compiten 35 candidatos. Una muestra del fraccionamiento de la política peruana.

Si bien entre los principales nombres resuenan Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori; el derechista Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima; y el humorista Carlos Álvarez, son muchísimos los nombres que buscan su lugar.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que los candidatos serán los siguientes: