Elecciones en Perú: quiénes son los candidatos a presidente

Este domingo 12 de abril se celebran las elecciones generales en Perú y más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo presidente. Quiénes son los candidatos presidenciales y cuáles son los que se posicionan como favoritos, según las encuestas.
Elecciones en Perú: quiénes son los candidatos presidenciales
Perú elegirá este domingo presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y cinco titulares del Parlamento Andino. Sin embargo, la oferta de presideciales este año es llamativa: compiten 35 candidatos. Una muestra del fraccionamiento de la política peruana.
Si bien entre los principales nombres resuenan Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori; el derechista Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima; y el humorista Carlos Álvarez, son muchísimos los nombres que buscan su lugar.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que los candidatos serán los siguientes:
- Ronald Atencio del partido Alianza Venceremos: tiene 44 años, es abogado y exdefensor legal de figuras políticas como Guillermo Bermejo. Atencio no tiene cargos ejecutivos previos en la administración pública nacional.
- Herbert Caller del partido Partido Patriótico del Perú: tiene 47 años, es ingeniero industrial y exdirector de empresas mineras. Caller ha participado en gremios empresariales y posee un perfil técnico sin trayectoria parlamentaria ni ejecutiva previa.
- Ricardo Belmont del partido Partido Cívico Obras: tiene 80 años, es periodista y exalcalde de Lima. Belmont cuenta con formación en comunicación y busca regresar a la política nacional tras haber sido congresista y burgomaestre.
Este año en las Elecciones de Perú se usará una boleta o cédula única
- Alex Gonzáles del partido Partido Demócrata Verde: tiene 64 años, es administrador de empresas y exalcalde de San Juan de Lurigancho. Gonzáles ha centrado su gestión municipal en iniciativas de seguridad ciudadana.
- Jorge Nieto del partido Partido del Buen Gobierno: tiene 74 años, es sociólogo y exministro de Cultura y Defensa. Nieto posee experiencia en docencia universitaria, asesoría en políticas públicas y análisis político.
- Francisco Diez-Canseco del partido Partido Perú Acción: tiene 79 años, es abogado, periodista y empresario. Fue diputado por Lima y presidió comisiones parlamentarias, siendo el fundador de su actual organización política.
- Walter Chirinos Purizaga del partido Partido PRIN: tiene 57 años, es contador público y técnico en mercadotecnia. Ejerció como director general de Gobierno Interior en 2018 y actualmente es el apoderado legal de su partido.
- Paul Davis Jaimes Blanco del partido Partido Progresemos: tiene 47 años, es abogado y licenciado en Ciencias Políticas. Jaimes Blanco ha desempeñado labores como asesor legal tanto en el sector público como en el privado.
- Carlos Espá del partido Partido Sí Creo: tiene 65 años, es ingeniero agrónomo y empresario agrícola. Cuenta con una trayectoria enfocada en la gestión de proyectos productivos y el desarrollo rural.
- Carlos Álvarez del partido Partido País Para Todos: tiene 62 años, es comunicador social y actor. Álvarez cuenta con una extensa trayectoria en medios de comunicación y ha liderado diversos proyectos sociales y educativos.
- Fernando Olivera del partido Partido Frente de la Esperanza 2021: tiene 67 años, es abogado y exministro. Olivera ha sido parlamentario y embajador, destacando históricamente por su participación en la lucha anticorrupción.
- Vladimir Cerrón del partido Partido Perú Libre: tiene 55 años, es médico y exgobernador regional. Su experiencia se centra en el sector salud y la administración regional, aunque actualmente mantiene una orden de prisión preventiva.
- Marisol Pérez Tello del partido Partido Primero La Gente: tiene 56 años, es abogada y exministra de Justicia y Derechos Humanos. Posee experiencia legislativa como excongresista y se desempeña como docente universitaria.
- Roberto Sánchez del partido Partido Juntos por el Perú: tiene 57 años, es psicólogo, exministro de Comercio Exterior y Turismo y excongresista. Sánchez ha trabajado en gestión pública y en la promoción de derechos sociales.
- José Luna Gálvez del partido Partido Podemos Perú: tiene 70 años, es economista, empresario y fundador de la Universidad Telesup. Se ha desempeñado como congresista y es un conocido promotor de proyectos educativos.
- Armando Massé del partido Partido Democrático Federal: tiene 66 años, es administrador de empresas y productor musical. Ha dirigido la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) y gestionado iniciativas culturales.
- Álvaro Paz de la Barra de Partido Fe en el Perú: tiene 42 años, es abogado y exalcalde de La Molina. Su gestión municipal priorizó la seguridad y el urbanismo, además de participar activamente en gremios municipales.
- Wolfgang Grozo del partido Partido Integridad Democrática: tiene 58 años, es abogado y docente universitario. Grozo cuenta con experiencia en asesoría jurídica y ha ocupado cargos en diversas instituciones estatales y educativas.
- Keiko Fujimori de Partido Fuerza Popular: tiene 50 años, es economista y excongresista. Es la hija del expresidente Alberto Fujimori y ha competido en tres procesos presidenciales previos y su trayectoria está ligada a la política parlamentaria y de oposición
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- César Acuña de Partido Alianza Para el Progreso: tiene 73 años, es ingeniero y empresario educativo. Fundador de la Universidad César Vallejo, ha sido alcalde, gobernador regional y congresista.
- Yonhy Lescano del partido Partido Cooperación Popular: tiene 67 años, es abogado y cuenta con una amplia trayectoria legislativa como excongresista, donde promovió leyes de protección al consumidor.
- Alfonso López Chau del partido Partido Ahora Nación: tiene 75 años, es ingeniero civil y exrector universitario. Su experiencia profesional está vinculada a la gestión educativa, la academia y la planificación de infraestructura.
- Rafael Belaunde del partido Partido Libertad Popular: tiene 51 años, es ingeniero industrial y exministro de Energía y Minas. Ha trabajado en consultoría y gestión tanto en el sector público como en el privado.
- Rosario Fernández del partido Partido Un Camino Diferente: tiene 51 años (según registro de postulación), es abogada y ex presidenta del Consejo de Ministros. Ha ocupado diversas carteras ministeriales y cargos en el ámbito jurídico.
- José Williams del partido Partido Avanza País: tiene 74 años, es general retirado del Ejército y congresista. Es reconocido por liderar la operación Chavín de Huántar y su experiencia se centra en seguridad nacional y legislación.
Las elecciones en Perú serán este domingo y hay 35 candidatos presidenciales
- Carlos Jaico del partido Partido Perú Moderno: tiene 58 años, es abogado y exsecretario general de la Presidencia. Cuenta con experiencia técnica en gestión pública y asesoría legal de alto nivel.
- Mario Vizcarra del partido Partido Perú Primero: tiene 71 años, es ingeniero civil enfocado en el sector de la construcción e infraestructura. No ha ocupado cargos de elección nacional previos a esta candidatura.
- Antonio Ortiz del partido Salvemos al Perú: tiene 70 años, es abogado y empresario con experiencia en gestión privada. Ha participado en proyectos sociales y de desarrollo comunitario.
- George Forsyth del partido Partido Somos Perú: tiene 43 años, es exarquero de fútbol profesional y exalcalde de La Victoria. Su experiencia política se basa en la administración municipal y seguridad ciudadana.
- Enrique Valderrama del partido Partido Aprista Peruano: tiene 39 años, es abogado y dirigente juvenil. Cuenta con trayectoria dentro del Apra en espacios de análisis político y liderazgo partidario.
- Rafael López Aliaga del partido Partido Renovación Popular: tiene 65 años, es empresario y actual alcalde de Lima (en licencia o funciones según el momento). Su experiencia incluye la gestión de empresas ferroviarias, hoteleras y municipales.
- Charlie Carrasco del partido Partido Demócrata Unido Perú: tiene 45 años, es economista y consultor organizacional. Ha trabajado en la gestión de proyectos dentro del sector público y privado.
- Fiorella Molinelli de la Alianza Fuerza y Libertad: tiene 51 años, es economista y exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ha dirigido EsSalud y trabajado en diversos organismos internacionales.
- Roberto Chiabra de la Alianza Unidad Nacional: tiene 76 años, es general retirado y exministro de Defensa. Su trayectoria se concentra en el sector castrense, la seguridad nacional y la labor parlamentaria.
- Mesías Guevara del partido Partido Morado: tiene 62 años, es ingeniero electrónico y exgobernador regional de Cajamarca. Ha sido congresista y presidió la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.