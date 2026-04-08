Elecciones Perú 2026: ¿Qué día son y qué se elige?

El próximo domingo 12 de abril más de 27 millones de peruanos estarán habilitados para votar en las elecciones generales 2026 del país. Qué cargos se elegirán, además de presidente y vicepresidente y cuándo se conocerán los primeros resultados.

Elecciones en Perú 2026: qué se vota este domingo

Este fin de semana los ciudadanos de Perú deberán acudir a las urnas para renovar su presidente, vicepresidente y elegir 130 diputados, 60 senadores y cinco titulares del Parlamento Andino. Los comicios serán habilitados a las 7 y se podrá votar hasta las 17.

Más de 27 millones de peruanos podrán elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados este domingo (Créditos: Agencia Andina)

Entre los principales presidenciales se encuentran Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori; Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder del partido derechista ultraconservador Renovación Popular; y el humorista Carlos Álvarez. Por detrás en las encuestas, también se postulan el exministro de Cultura Jorge Nieto, el congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez; y el economista Alfonso López Chau, entre otros.

En caso de que ninguno de los candidatos presidenciales obtenga la mayoría durante la primera vuelta, se realizará un balotaje el siguiente 7 de junio de 2026.

¿Pueden votar peruanos desde el extranjero en estas elecciones 2026?

De acuerdo al sitio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE), en las elecciones generales de 2026 podrán votar desde el exterior todos los peruanos mayores de 18 años que hayan declarado ante el Reniec su domicilio en el extranjero, previo al cierre del padrón electoral que fue el pasado 14 de octubre del 2025.

Los peruanos que quieran emitir su voto deberán acercarse a una oficina consular correspondiente entre las 7 y las 17, del país en el que residan. Es clave tener en cuenta los siguientes requerimientos para votar:

Llevar tu DNI actualizado donde figure tu domicilio en el extranjero antes del cierre del padrón electoral.

donde figure tu domicilio en el extranjero antes del cierre del padrón electoral. Podés consultar tu local de votación o si eres miembro de mesa en: consultaelectoral.onpe.gob.pe

o si eres miembro de mesa en: Acudir a votar el domingo 12 de abril al local de votación habilitado por el Consulado del Perú, correspondiente a la ciudad que figura en tu DNI. En caso de que el aforo del local consular sea insuficiente, el Consulado señalará locales alternativos.

Los peruanos que residen en el exterior también podrán ejercer su derecho a voto (Créditos: Facebook ONPE)

Recordá que no es posible votar con un DNI con domicilio en Perú si residís en otro país, por ejemplo, Argentina. Tampoco se puede ejercer el derecho a voto con el pasaporte.