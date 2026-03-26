Keiko Fujimori promete acabar con la corrupción pero rivales la cuestionan en debate presidencial de Perú

FOTO DE ARCHIVO: Keiko Fujimori anuncia la lista de candidatos al Congreso del partido en Lima.

La ​derechista Keiko Fujimori, que se mantiene arriba en los sondeos por la presidencia de Perú, prometió acabar con la ‌corrupción y la criminalidad ‌en un eventual gobierno, pero sus rivales le enrostraron su legado político en otro debate previo a las elecciones de abril.

En el debate realizado la noche del miércoles, Fujimori - hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori que estuvo en prisión- dijo que es víctima de "difamaciones" por parte de sus opositores que afirma la llevaron ​a la cárcel y ⁠a un largo proceso de investigación fiscal.

"Han pasado 25 años ‌de gobiernos antifujimoristas, ¿y que han hecho?, absolutamente nada. ⁠Durante esos años me han insultado ⁠y llevaron injustamente a prisión", señaló. "Para gobernar se necesita ganar la presidencia, tener el control del poder Ejecutivo y por supuesto tomar ⁠decisiones importantes".

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Los debates comenzaron esta semana y se prologarán ​hasta la próxima, con la presentación de los ‌35 candidatos en Perú, que vive ‌en constante crisis política y que ha visto desfilar ⁠ocho mandatarios desde el 2018 en medio de escándalos de corrupción.

Fujimori, de 50 años y que postula por cuarta vez a la presidencia, estuvo casi una década bajo investigación por recibir ​presuntamente fondos de ‌campaña de forma irregular, hasta que el Tribunal Constitucional ordenó en octubre del año pasado anular el proceso alegando vicios procesales.

"Usted ha hecho daño, señora", le dijo en el debate el candidato centrista Jorge Nieto. "Ustedes gobiernan ⁠desde el Congreso", afirmó, en referencia al influyente grupo en el Parlamento de legisladores del partido político de Fujimori.

Varios aspirantes en el debate urgieron también derogar en un próximo gobierno una serie de leyes denominadas "procrimen" aprobadas por el Congreso, la institución más desacreditada del país, y que según analistas han favorecido a bandas criminales.

Fujimori, que junto al ‌ultraconservador Rafael López Aliaga lideran las encuestas, evocó la presidencia de su padre, odiado y querido en Perú y que gobernó con mano dura a fines del siglo pasado para derrotar a rebeldes, pero que después fue juzgado y enviado a prisión por abusos a ‌los derechos humanos.

"Como la hija del mejor presidente que ha tenido nuestro país, me voy a enfocar en recuperar el orden para que ‌todos progresemos", dijo ⁠la candidata en su enfoque contra el crimen.

Con un alto grado de incertidumbre y elevado número de ​votantes indecisos en las encuestas, no se espera un ganador el 12 de abril, y se anticipa un balotaje para el 7 de junio.

Con información de Reuters