Elecciones en Perú: ¿Quiénes pueden votar presidente desde Argentina

Las elecciones generales de Perú se realizarán este domingo 12 de abril y hay más de 27 millones de peruanos habilitados para sufragar, dentro y fuera del país bolivariano. Sin embargo, aquellos ciudadanos que quieran votar desde Argentina deberán cumplir ciertos requisitos.

Elecciones en Perú: quiénes pueden votar desde Argentina y cómo hacerlo

De acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE), en las elecciones presidenciales de este año podrán votar desde el exterior, incluyendo en Argentina, todos aquellos ciudadanos peruanos que sean mayores de 18 y que hayan declarado su domicilio en el extranjero en el Reniec, antes del cierre del padrón electoral que fue el pasado 14 de octubre del 2025.

Así, los ciudadanos peruanos que quieran emitir su voto en Argentina deberán acercarse a una oficina consular correspondiente al distrito en el que residan entre las 7 y las 17 hs del domingo 12 de abril. Podés consultar tu local de votación o si te toca ser miembro de mesa en el sitio oficial del ONPE (consultaelectoral.onpe.gob.pe).

Antes de ir a votar es clave que recuerdes:

Tenés que presentarte con el DNI actualizado con el domicilio en tu país de residencia.

con el domicilio en tu país de residencia. Acudir al local asignado en el padrón , tiene que ser uno habilitado por el Consulado del Perú y suele ser correspondiente a la ciudad que figura en tu DNI. En caso de que el aforo del local consular sea insuficiente, el Consulado señalará locales alternativos.

, tiene que ser uno habilitado por el Consulado del Perú y suele ser correspondiente a la ciudad que figura en tu DNI. En caso de que el aforo del local consular sea insuficiente, el Consulado señalará locales alternativos. Recordá que no es posible votar con un DNI con domicilio en Perú en Argentina. Tampoco se puede ejercer el derecho a voto con el pasaporte.

¿Cómo será la cédula para votar en las elecciones de Perú?

La boleta de estas elecciones generales de Perú, denominada en realidad "cédula de votación", será única y contendrá a la totalidad de candidatos de las 35 fuerzas que se postulan. La papeleta cuenta con cinco columnas:

La primera tendrá fórmula presidencial y tendrá la foto del candidato, el nombre y el símbolo de la organización política La segunda de senadores a nivel nacional La tercera de diputados a nivel nacional Senadores representantes de peruanos residentes en el extranjero Diputados representantes de peruanos residentes en el extranjero

La cédulade votación tendrá cinco columnas con categorías y a los candidatos en 35 filas

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el único símbolo para marcar las cédulas es utilizar una cruz o un aspa siempre debe ser dentro del recuadro.