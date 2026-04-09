Peruanos esperan romper el domingo ciclo de inestabilidad política, corrupción y delincuencia

Los partidos políticos peruanos exhiben carteles de campaña antes de las elecciones generales

Los peruanos esperan romper en las elecciones presidenciales del domingo un ciclo de crisis política de una década sin que un gobernante haya podido terminar su mandato, para dejar atrás una época marcada por escándalos de corrupción, ‌aumento del crimen y una creciente frustración de ‌los votantes.

Con el récord de 35 candidatos, las principales calles de la capital de Perú lucen abarrotadas de carteles de campaña buscando llamar la atención para uno de los comicios más inciertos en la historia del país sudamericano, según analistas.

"Mira, mi voto todavía no lo sé porque estoy indecisa. El Perú está patas para arriba, no hay por quién votar", dijo la vendedora ambulante Gloria Padilla en una calle limeña.

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Los últimos sondeos señalan a la derechista Keiko Fujimori liderando la contienda. Le siguen dos exalcaldes de Lima, el ultraconservador Rafael López Aliaga y el empresario de medios Ricardo Belmont, así como el ajeno a la política ​tradicional y excomediante, Carlos Álvarez, que ⁠luchan por un segundo lugar para definir la presidencia en un balotaje el 7 de junio.

Faltan pocos días para el ‌domingo "y la historia puede cambiar", dijo a periodistas Urpi Torrado, CEO de la encuestadora Datum Internacional, que ⁠mostró en su más reciente sondeo que el número de indecisos de ⁠votantes es del 17%.

Los tres candidatos que figuran debajo de Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, están en un empate técnico, con menos del 10% en la intención de voto, según Datum.

"El alto número de indecisos significa que no se puede ⁠ignorar a un segundo grupo de candidatos, incluso si obtienen entre 4,5% y 6%", dijo Nicolás Watson, de ​la consultora Teneo.

Unos 27,3 millones de peruanos elegirán al nuevo mandatario y también a un ‌Congreso bicameral, después que una sola y poderosa cámara legislativa ‌operó durante tres décadas.

Para muchos, la contienda fragmentada refleja un declive institucional más profundo. Varios presidentes fueron sometidos a ⁠juicios políticos, encarcelados o censurados por el Congreso.

"En casi 10 años hemos tenido ocho presidentes en la que solamente debieron haber dos", dijo el politólogo y profesor de la Universidad Católica de Perú, Fernando Tuesta. "Estas elecciones deberían ser el corte de este ciclo de inestabilidad o mantenernos en el mismo. Acá nos jugamos mucho los peruanos".

La destituciones o renuncias de los presidentes fueron bajo ​presión del Congreso, argumentando "incapacidad ‌moral" para gobernar, citando un artículo de la Constitución de 1993.

El nuevo Congreso tendrá 60 senadores y 130 diputados.

"JUECES SIN ROSTRO"

Perú tiene actualmente a cuatro exmandatarios en una misma prisión, sin contar al expresidente Alberto Fujimori -padre de Keiko- que estuvo 16 años en cárcel y falleció el 2024 a los 86 años, tras recuperar su libertad por un indulto humanitario.

Todos condenados por corrupción o abuso de poder, la mayoría por casos de sobornos ⁠vinculados a la empresa brasileña Odebrecht, un escándalo que estalló también en otros países de la región la década pasada.

Durante la campaña algunos candidatos han prometido cadena perpetua para los funcionarios corruptos y reducir drásticamente el numero de ministerios, para tener menos burocracia y trámites administrativos que son "caldo de cultivo" para los sobornos.

"Hoy día, para muchos, la política se asocia a la corrupción", dijo Torrado "Hay este desgaste de la política que genera desafección, y el ciudadano promedio se ha desconectado".

El aumento del crimen es otro de los problemas de Perú, un país que pese a la constante crisis política ha mantenido a flote su economía mientras las empresas y el comercio elevan ‌sus costos para mayor seguridad.

La economía del país ha crecido a un promedio anual de 3,8% la última década, sin considerar los efectos en la producción durante la pandemia, gracias a los precios de los metales. Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre.

En el 2025, Perú registró una tasa récord de 10,7 homicidios por cada 100.000 habitantes y las denuncias de extorsión subieron casi un 20% más frente al 2024, según datos oficiales.

Dos candidatos han propuesto el regreso del sistema de "jueces si rostro" para mantener en el ‌anonimato a magistrados que procesen a criminales, mientras que otros dicen que buscarán retirar al país de la Corte IDH para aplicar la pena de muerte.

Paula Muñoz, politóloga de la Universidad del Pacífico, dijo que hay una tendencia en América Latina donde el crimen es visto ‌como un problema que pueden ⁠manejar líderes de estilo mano dura, como el presidente salvadoreño Nayib Bukele. La población "está muy desesperada por este tema concreto en la vida de la gente".

El sufragio comenzará a las 0700 hora local (1200 GMT) ​y terminará a las 1700 horas. Por el gran número de candidatos, la célula de votación será de un tamaño histórico de 42 por 44 centímetros.

"He visto la papeleta y, sinceramente, me ha dado dolor de cabeza", dijo la comerciante Marlene Jiménez frente a un centro electoral de Lima. "No sé por quién votar".

Con información de Reuters