"Que el Gobierno se haga cargo de los subsidios": Bianco apuntó contra Nación por la crisis del transporte

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, advirtió sobre la profundización de la crisis del transporte público en el territorio bonaerense y reclamó al Gobierno nacional que retome el financiamiento del sistema o intervenga en el precio del combustible para garantizar su sostenibilidad.

En declaraciones a Radio Con Vos, el funcionario explicó que la situación actual es consecuencia directa de la eliminación de los subsidios nacionales, lo que generó un fuerte desbalance en la estructura de costos del sector. En ese sentido, recordó que el sistema de compensación funcionaba con un esquema compartido entre Nación y provincia. “Se pagaba 50% el Gobierno nacional y 50% el Gobierno provincial. El Gobierno nacional eliminó su 50%. Nosotros seguimos pagando nuestro 50%”, sostuvo.

Bianco remarcó que, pese al retiro de la asistencia nacional, la administración bonaerense continúa cumpliendo con su parte del financiamiento. Sin embargo, advirtió que la combinación entre la quita de subsidios y el aumento del precio de los combustibles agravó el escenario para las empresas y los usuarios.

“Que el Gobierno se haga cargo de pagar los subsidios que corresponde o de poner un precio del combustible que las empresas de transporte y los usuarios puedan pagar”, planteó el ministro, al ser consultado sobre posibles soluciones para el sector.

Según detalló, la deuda acumulada con el sistema de transporte bonaerense asciende a unos 90.700 millones de pesos y afecta a más de 100 líneas de colectivos que operan en la provincia. Esta situación, advirtió, pone en riesgo la continuidad del servicio y podría impactar en millones de usuarios del aglomerado bonaerense.

Sobre el impacto de la suba de combustibles, el ministro sostuvo: “Los combustibles subieron entre más de 20% o 25% sin que el gobierno, a diferencia de otros tantos gobiernos del mundo, tomara medidas para que no aumente el costo del combustible en el surtidor”.

La crisis del transporte, indicó, no es un fenómeno aislado, sino que se inscribe en un contexto económico más amplio caracterizado por la caída del consumo y dificultades en distintos sectores productivos. “Todos los días vemos cómo cierran empresas, pymes y comercios por falta de demanda”, afirmó, al tiempo que mencionó que incluso grandes cadenas comerciales identifican la baja en el consumo como uno de los principales problemas actuales.

En materia educativa, Bianco alertó sobre el impacto de los recortes en el sistema universitario y aseguró que los salarios docentes sufrieron una caída significativa. En esa línea, sostuvo que el ajuste presupuestario afecta directamente la calidad educativa y las condiciones laborales.

Además, el ministro cuestionó la falta de diálogo con el Ejecutivo nacional. Señaló que el gobernador Axel Kicillof solicitó reuniones con el presidente Javier Milei sin obtener respuesta, y que él mismo intentó comunicarse con funcionarios nacionales sin éxito. “No nos atiende el teléfono el Gobierno nacional”, expresó.

En el plano político, Bianco también se refirió al escenario electoral y relativizó los resultados de encuestas que ubican a Kicillof por encima de Milei en intención de voto. “No les creo”, afirmó, al considerar que muchas veces estos sondeos son utilizados como "herramientas políticas más que como mediciones objetivas".

Por último, reconoció que el actual contexto político también responde a errores de gestiones anteriores, aunque sostuvo que las principales consecuencias económicas responden a decisiones del actual Gobierno nacional.