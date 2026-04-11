Marinucci habló del ajuste en transporte: "Hay empresas cerca de la quiebra"

Martín Marinucci, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

A partir de la reducción de frecuencias de colectivos que afectó en los últimos días a las líneas con servicios en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, por el recorte al subsidio de combustibles que aplicó el gobierno nacional, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, explicó cómo esto afecta tanto a usuarios como a los trabajadores del sector, mientras que en paralelo "genera un estado de emergencia total" en la prestación de servicios.

"Con este aumento de combustible se hace definitivamente inviable el sistema. Y se hace definitivamente imposible que las empresas puedan, con efectivo, como le exige hoy YPF o como le exigen otras petroleras, ir a pagar el combustible que necesitan", advirtió el funcionario bonaerense al principio de la entrevista. Respecto a cuáles son los servicios que se ven más afectados por el ajuste que promueve Casa Rosada, Marinucci indicó que son "las líneas interjurisdiccionales entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano".

"Estas líneas sufren una disminución en la frecuencia superior al 30% en los últimos días. Por su parte, las líneas provinciales experimentan una reducción menor, aunque las empresas argumentan que la decisión no responde a una estrategia propia sino a la imposibilidad de afrontar el aumento de costos", agregó el funcionario.

Marinucci advirtió que desde la gestión bonaerense se realizan auditorías para verificar la reducción de frecuencias y que evalúan cotidianamente el impacto de estas medidas en la compensación a las empresas. Y si bien explicó que hoy el convenio no se cumple, también advirtió que eso se debe al ajuste nacional. "Hoy se incumple el convenio, el contrato de concesión que tienen las empresas. Las empresas cuando participan para tener una determinada traza con una determinada línea, se comprometen y se firma una determinada frecuencia con sus paradas correspondientes en determinados horarios, con lo cual ahí es donde se está incumpliendo".

El ministro subrayó que "el mayor riesgo para el sistema es la quiebra de empresas". Y sumó: "El mayor riesgo que se da en esta situación es que muchas empresas están al borde de la quiebra y eso significa no solo reducción del servicio, sino también eliminación de servicios y desconectividad por parte de los bonaerenses hacia sus lugares de manera cotidiana".

Marinucci reunió a intendentes para diagramar agenda conjunta contra los accidentes viales

Tras la publicación de un informe del Observatorio Vial, que reveló que el 92% de los accidentes viales ocurre en los centros urbanos, Marinucci reunió a intendentes y demás funcionarios bonaerenses con el objetivo de coordinar políticas públicas concretas sobre este tema. La reunión se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Transporte y contó con la participación de representantes de 13 municipios, entre ellos Chascomús, La Costa, Morón, Tres Arroyos, Escobar, Quilmes y La Plata, además de autoridades de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

Durante la jornada, Marinucci presentó el informe anual 2025 del Observatorio Vial, un relevamiento clave que analiza estadísticas sobre robos, controles de alcoholemia y conductas de riesgo al volante. El objetivo central es "mejorar la planificación de políticas que permitan reducir accidentes y fortalecer la seguridad vial en toda la provincia", según indicaron en el entorno del propio Marinucci.

Uno de los datos más relevantes del informe indica que el 92% de los siniestros ocurre en zonas urbanas, lo que refuerza la necesidad de focalizar allí las estrategias de prevención. Además, el estudio reveló problemáticas preocupantes: casi el 50% de los niños de hasta 10 años no viaja con medidas de seguridad adecuadas, en el 36% de los casos se detectaron distracciones al conducir -como el uso del celular, el mate o el cigarrillo- y el 45% de las mascotas es transportada sin sistemas de sujeción.

"Este encuentro nos permite planificar junto a los intendentes, que vienen demostrando un fuerte compromiso con la seguridad vial. Necesitamos mejorar las estadísticas para poder reducir la siniestralidad y cuidar a nuestros vecinos”, afirmó Marinucci. En esa línea, remarcó que la fiscalización "debe dejar de ser entendida como una herramienta recaudatoria y pasar a ser un instrumento para salvar vidas".