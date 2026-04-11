El vicepresidente Vance se reunió con el primer ministro pakistaní antes de que comiencen las negociaciones con Irán

JD Vance saludándose con el premier pakistaní Shehbaz Sharif.

El vicepresidente estadounidense JD Vance se reunió este sábado temprano con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en la capital de dicho país. La reunión se produjo horas antes del inicio de la cumbre entre los delegados diplomáticos de Teherán y Washington para intentar llegar a un acuerdo y ponerle fin a la guerra en Medio Oriente.

Pakistán se ofreció como facilitador del diálogo, en un intento por consolidar su rol diplomático y promover una salida pacífica al conflicto.

Tras la acción conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, la República Islámica lanzó una contraofensiva regional al ordenar atacar las bases militares norteamericanas en Medio Oriente. Aparte de esto, el gobierno iraní decretó el cierre de Ormuz, el "cuello de botella" más importante del mundo por donde viaja el 20% del petróleo mundial, lo que provocó un aumentazo global en los precios del combustible.

Después de semanas de fuego cruzado, el presidente Donald Trump y su contraparte iraní anunciaron una tregua por 15 días, que incluía la reapertura de Ormuz durante ese período. Pero finalmente fue algo más efímero: tras el ataque de Israel a El Líbano del miércoles pasado temprano, Irán decidió volver a cerrar el estrecho.

Según informó el gobierno paquistaní, el encuentro entre Vance y Sharif tuvo como eje principal la coordinación previa al inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Durante la reunión, el líder paquistaní reafirmó la intención de su país de "seguir facilitando el trabajo de ambas partes para avanzar hacia una paz duradera en la región", en línea con su política exterior de mediación.

El cónclave contó además con la presencia de figuras clave de ambos gobiernos. Por el lado estadounidense participaron el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, mientras que Pakistán estuvo representado por el canciller Ishaq Dar y el ministro del Interior Mohsin Raza Naqvi.

La reunión entre iraníes y norteamericanos comenzaron a las 13 horas en Islamadab (aproximadamente las 5 AM hora Argentina). Todavía no hay noticias de qué temas en concreto se acordaron ni tampoco de los posibles resultados de la cumbre.

Las ambiciones pakistaníes con la reunión en Islamadab

Pakistán, país geográficamente central en la región, busca consolidarse "como un puente entre Occidente y el mundo islámico", según afirmaron algunos miembros del entorno del premier Sharif en las últimas horas.

Algunos analistas internacionales coinciden en que la mediación de Pakistán podría ser determinante para destrabar puntos de conflicto entre Washington y Teherán.