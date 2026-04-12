Ver San Lorenzo vs. Newell's en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

San Lorenzo enfrenta a Newell´s.

San Lorenzo visita este domingo a las 15 horas a Newell´s en Rosario, en busca de sumar su segunda victoria al hilo. El equipo de Gustavo Álvarez viene de vencer a Estudiantes de La Plata en el Nuevo Gasómetro bajo una intensa lluvia y en un encuentro muy disputado. Este triunfo le permite no perderle pisada a la zona de playoff, el gran objetivo a corto plazo para el conjunto azulgrana.

El último miércoles realizó su debut en la Copa Sudamericana, con un discreto empate frente al debutante paraguayo Recoleta FC. Un cotejo que marca el comienzo de una agenda cargada de partidos en la que tendrá que definir su futuro tanto en el ámbito internacional como a nivel nacional, con un plantel corto y la chance de empezar a ver algunos juveniles en primera.

Por dónde ver San Lorenzo vs. Newell's

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Newell's y San Lorenzo será transmitido por ESPN Premium.

Un regreso importante para el Ciclón

Para este partido Álvarez volverá a contar con Jhohan Romaña, quien no estuvo presente frente a Recoleta de Paraguay por una molestia muscular. El entrenador decidió preservar al central colombiano para no exigirlo físicamente y que empeore su lesión, que arrastra tras el triunfo por 1-0 de San Lorenzo ante Estudiantes por el Torneo Apertura en el Nuevo Gasómetro.

En el once inicial de San Lorenzo para enfrentar al equipo rosarino también se destaca la ratificación del central de la reserva Lautaro Montenegro. De esta manera, saldría a la cancha con Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzmán Corujo, Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Nahuel Barrios, Mathias De Ritis; Facundo Gulli y Alexis Cuello.

Newell´s busca alejarse del fondo

El conjunto leproso logró hilvanar dos victorias seguidas que le permitieron respirar y salir momentáneamente del fondo. Frank Darío Kudelka tuvo que asumir con el equipo último y perdió el clásico de local frente a Rosario Central. Y también quedó afuera en Copa Argentina frente a Acasusso, un golpe duro para sus dirigidos. Pero entre medio pudo vencer a Gimnasia de Mendoza y a Central Córdoba.

Para este encuentro, Kuldelka no cuenta con Bruno Cabrera (se detectó un desgarro grado 2 del recto anterior del muslo derecho), y deberá definir cómo rearma la zona defensiva. Con la lesión de Nicolás Goitea, otro integrante de la zaga, todo apunta a la continuidad de Saúl Salcedo junto a Oscar Salomón. Y tras una fecha de suspensió, Armando Méndez vuelve al lateral derecho.