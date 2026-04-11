Yanina Latorre explotó contra otra periodista: "No me busques"

Yanina Latorre explotó contra una colega.

El streaming volvió a prenderse fuego, y esta vez el epicentro fue Bondi, donde el clima interno parece estar cada vez más tenso. Si había dudas, Yanina Latorre se encargó de despejarlas todas con un descargo explosivo que no dejó a nadie afuera.

Todo arrancó con versiones de malestar dentro de la productora, especialmente apuntadas a Laura Ubfal. Según contó la propia Latorre, la situación sería tan complicada que incluso la producción de La Linterna habría tenido cambios por las dificultades para trabajar con la periodista. Un dato que ya venía circulando, pero que ahora tomó otra dimensión.

La frase que hizo enojar a Yanina Latorre

En medio de ese contexto apareció otro nombre: Florencia Cabrera, compañera de Ubfal en el streaming. Su comentario, aparentemente inocente, terminó de encender la mecha. “No sabía que Yanina trabaja en Bondi”, lanzó con ironía, en un mensaje que rápidamente llegó a oídos de la conductora.

Yanina Latorre se enojó por un comentario de Flor Cabrera.

La respuesta de Yanina Latorre

La respuesta fue inmediata y sin filtro. “Mamita, fui el primer programa que prendió en Bondi, reina”, arrancó Yanina, marcando territorio. Pero eso fue apenas el comienzo de un descargo que fue subiendo de tono con el correr de los segundos.

“No me busques la lengua, pedazo de inútil, porque me vas a conocer”, disparó, dejando en claro que no estaba dispuesta a dejar pasar el comentario. Y lejos de calmarse, fue más allá y sacó a relucir situaciones anteriores que, según ella, venía tolerando.

“Te estoy perdonando que me maltrataste al notero… te estoy perdonando cuando hablaste de mi hija”, enumeró, visiblemente molesta. Pero el momento más fuerte llegó cuando lanzó la frase que rápidamente se viralizó: “Saliste de GH y le chupaste el… a Laura Ubfal, nada más”.

El estudio quedó en silencio por un instante, mientras del otro lado las redes explotaban. Pero Yanina no frenó. También cuestionó el lugar de Cabrera dentro del medio: “Hacen un programa pedorro que no mira nadie”, disparó, y remató con una crítica directa a su rol: “¿Para qué servís?”.

Como si fuera poco, cerró con un dato que agrega más tensión al conflicto: aseguró que Ángel de Brito ya estaría al tanto de los supuestos maltratos y que habría pedido que se tomen medidas antes de que la situación escale aún más.

El escándalo ya está instalado. Y en un mundo donde el streaming vive de la exposición constante, lo que pasó dejó algo claro: cuando Yanina Latorre explota, no hay vuelta atrás.