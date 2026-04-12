Si las elecciones presidenciales fueran hoy, Javier Milei tendría un problema serio. Según una nueva encuesta, el 60,7% de los consultados respondió que no votaría su reelección, según un relevamiento de la consultora Zubán Córdoba publicado esta semana. Solo el 29,4% dijo que sí lo haría, y el 9,9% restante no sabe o no contestó.

Los datos son contundentes: dos de cada tres argentinos rechazaría hoy la continuidad de Milei en el poder. El porcentaje que lo apoyaría —menos de un tercio del electorado— representa la mitad de quienes lo rechazan. La franja de indecisos, cercana al 10%, no alcanza para revertir esa diferencia ni en el escenario más optimista para el oficialismo.

El relevamiento llega en un momento particularmente complicado para el gobierno. La semana estuvo marcada por el avance de la causa judicial contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, nuevos chats comprometedores en el caso ANDIS que mencionan a Karina Milei, y datos económicos del INDEC que muestran caída industrial, desempleo en alza y consumo en baja en casi todo el país.

Qué mide esta encuesta y qué no

Vale aclarar que esta pregunta no mide intención de voto en una elección real con candidatos definidos. Mide algo más específico y más crudo: el estado de ánimo del electorado frente a la gestión actual. En ese sentido, el 60,7% de rechazo a la reelección es una señal de alerta para el oficialismo, independientemente de quién pueda enfrentar a Milei en 2027.

La consultora Zubán Córdoba es una de las más reconocidas del país en medición de opinión pública y tiene una metodología de encuestas nacionales con representatividad estadística.

El camino que le queda

Con las elecciones legislativas de medio término en el horizonte inmediato y las presidenciales de 2027 como escenario de fondo, el gobierno de Milei enfrenta el desafío de revertir una imagen que, por ahora, los números no acompañan. Recuperar la confianza de un electorado que mayoritariamente dice no querer su continuidad será la tarea política más importante de los próximos meses.