Muy lejos de los mejores: el nuevo salario que tendría Franco Colapinto con Alpine en 2026

Colapinto ganaría 2 millones de dólares en 2026.

Franco Colapinto siempre tuvo desafíos desde el aspecto económico para abrirse paso en el automovilismo, por lo que su arribo a la Fórmula 1 fue un respiro en ese sentido, con la llegada de mejores patrocinadores y también de un mejor salario. De hecho, el pilarense se encontró con un sueldo que rondaría entre los 500 mil y el millón de dólares anual, según indicaron medios especializados a principios del 2025.

Generalmente, conocer el monto exacto del dinero que recibe un piloto por parte de su equipo es algo complejo debido a las cláusulas de confidencialidad en los contratos, aunque eso no quita que se sepan algunos datos. En la previa a la pretemporada de la actual edición del campeonato de F1, RacingNews365 publicó un ranking con los mejores sueldos de la máxima categoría, en el que Max Verstappen lidera con 65 millones de dólares.

Sin dudas, la distancia con el pilarense es abismal e incluso lo seguiría siendo en 2026, año en que Colapinto recibirá un nuevo salario tras haber firmado la renovación de su contrato con Alpine. De acuerdo con el medio citado, Franco pasará a cobrar 2 millones de dólares anuales a partir de la siguiente temporada, por lo que la distancia no se modifica demasiado con el tetracampeón del mundo, que tiene contrato con Red Bull hasta 2028.

Ahora bien, el título de campeón en la F1 tiene su peso, por lo que una comparación con un piloto que no se haya consagrado podría ser más justa. En este sentido, el no campeón con mayores ingresos por su contrato es Charles Leclerc, que cobra aproximadamente 34 millones en Ferrari, mientras que el líder del campeonato, Lando Norris, percibe 20 millones de McLaren por año.

De esta manera, Colapinto se encontrará entre los salarios más bajos de la máxima categoría con sus 2 millones, mismo salario que perciben en esta temporada pilotos como Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto y Andrea Kimi Antonelli. Actualmente, el argentino se encontraría en la misma línea que Oliver Bearman, Liam Lawson e Isack Hadjar, con el millón de dólares como máximo.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

El nuevo posteo de Colapinto

Tan solo quedan tres fechas para que termine el campeonato de la Fórmula 1, por lo que Franco se prepara para las citas en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi con la esperanza de lograr sumar sus primeros puntos con Alpine. De ahí que el argentino haya hecho un posteo en sus redes sociales en relación con estas carreras que quedan: “Se vienen las últimas tres del año. ¡Vamos con todo! A cerrar bien una temporada complicada”.