Max Verstappen se hartó y le dio un consejo "futura estrella" de Red Bull: "Tiene que ser"

Verstappen está tercero en el campeonato.

A pesar de la mejora que se ha evidenciado este fin de semana en el GP de Gran Bretaña, lo cierto es que Red Bull sigue sin estar a la altura de McLaren y cada vez parece más lejana la defensa del título de Max Verstappen. Tal es así que incluso hay rumores que indican que el campeón de la Fórmula 1 podría cambiarse de equipo para la siguiente temporada ante la ineficacia de la escudería austriaca, que podría perderlo con Mercedes.

Justamente un altercado con George Russell, piloto de la escudería alemana, puso al piloto neerlandés al borde de recibir una fecha de suspensión en la máxima categoría tras el GP de España debido a los puntos en la Superlicencia de la F1. Debido a la posibilidad de que Verstappen reciba un punto más en Austria y Silverstone, Red Bull obtuvo el permiso para la Superlicencia de Arvid Lindblad, el joven de la F2 que corre para Campos Racing.

A pesar de que el tetracampeón del mundo sobrevivió a las dos fechas sin penalizaciones y ya no corre riesgo de suspensión, el británico de 17 años estuvo presente el último fin de semana en el GP de Gran Bretaña, donde corrió con el monoplaza de Yuki Tsunoda en la FP1. Irremediablemente, las voces sobre el posible sucesor de Verstappen comenzaron a resonar por el paddock, puesto que Lindblad es la promesa más interesante de la academia de Red Bull.

El haber quedado a menos de medio segundo del neerlandés maravilló a la prensa, que no tardó en afirmar que el inglés podría ser el “nuevo Max” de la Fórmula 1. Enterado de esto, Verstappen no le escapó a la situación y le dedicó un consejo a la promesa. “Creo que Red Bull lo está guiando de forma adecuada. Tiene que estar centrado en hacer lo suyo. Le llaman el próximo Max, pero él tiene que ser simplemente Arvid. Ese debe ser su enfoque”, afirmó en diálogo con Motorsport.

Para Verstappen, Lindblad tiene un buen equipo a su alrededor, por lo que confía en que su arribo a la F1 no tardará en realizarse. “Me alegro por él. Lo está haciendo bien. Veremos qué pasa cuando finalmente pueda dar el salto definitivo a la Fórmula 1”, agregó el campeón, que todavía no dio señales sobre cuál será su siguiente paso en la máxima categoría.

Lindblad en Red Bull durante el GP de Gran Bretaña.

La advertencia de Verstappen a McLaren

Con la mitad del campeonato ya disputada, Max Verstappen no tiene muchas chances de alcanzar el título en esta temporada, algo que incluso manifestó en la previa al GP de Gran Bretaña. “Ya no estoy en la lucha por el título, así que queremos divertirnos y vamos a pelear”, advirtió el neerlandés, que ahora puede convertirse en un problema para los McLaren, no en cuanto a la lucha por el título, pero sí puede influir en sus resultados y afectar a la lucha interna que mantienen Lando Norris y Oscar Piastri.