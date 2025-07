El descontento de Oscar Piastri con la FIA por la sanción que recibió en Silverstone: "Problemas"

Piastri suma cinco victorias en la temporada.

A diferencia de lo visto en las carreras anteriores, en las que Lando Norris había mostrado señales de debilidad, las últimas dos citas de la Fórmula 1 exhibieron las falencias que tiene Oscar Piastri. En Austria, estuvo a punto de provocar un accidente con su propio compañero en su afán por superarlo, lo que generó que McLaren interfiera para separar a sus dos monoplazas en la pista, algo que benefició a Norris.

Si bien este domingo no hubo un incidente con el británico, el piloto australiano volvió a protagonizar uno de los momentos determinantes del Gran Premio de Gran Bretaña. Piastri había largado segundo detrás de Max Verstappen y se hizo con la punta en la octava vuelta, pero siempre con el neerlandés a sus espaldas por la presencia del Safety Car a causa de la poca visibilidad que había en Silverstone por la lluvia.

Fue durante una de las estadías del Safety Car cuando el oceánico frenó de golpe, lo que obligó a Verstappen a desviarse para evitar un choque, lo que fue anotado por los comisarios, que no tardaron demasiado en tomar una decisión. Debido a la peligrosidad de la maniobra, la FIA penalizó a Oscar con diez segundos que debió cumplir en su última detención en boxes, por lo que perdió cualquier chance de volver a ponerse primero debido a la escasa ventaja que tenía sobre Norris.

De ahí que el tema de la sanción haya sido inevitable de abordar en la entrevista postcarrera, donde Piastri fue consultado por la decisión de los comisarios. “Será mejor que no diga demasiado, porque si no me arriesgaría. Pero felicito a Nico, creo que es la mejor noticia de hoy”, comenzó el australiano en un intento de desviar la atención hacia el primer podio de Nico Hülkenberg en la máxima categoría.

Sin embargo, luego volvió a referirse a la frenada en el Safety Car y reconoció que venía haciéndolo hacia varios giros, por lo que no estaba de acuerdo con la sanción, pero trató de no decir demasiado. “Parece ser que ya no se puede frenar detrás del Safety Car. Ya lo había hecho durante cinco vueltas antes. Pero repito, no diré mucho más porque me metería en problemas”, agregó.

Y es que los pilotos saben que pueden ser apercibidos por declaraciones en contra de la FIA, algo que se ha visto en ocasiones anteriores. De hecho, hubo carreras en las que se informaron de penalizaciones extras a los pilotos muchas horas después de la carrera, sea con puntos en la Superlicencia o con sanciones económicas.

Así está la tabla tras el GP de Gran Bretaña.

La lucha interna de McLaren

Tras el GP de Gran Bretaña, Oscar Piastri lidera el campeonato con 234 puntos, mientras que Lando Norris marcha segundo con 226, lo que significa una diferencia de solo ocho unidades. De ahí la importancia que tendrá la cita en el Gran Premio de Bélgica a fin de mes, donde los pilotos podrían llegar a intercambiar lugares en una lucha apasionante por el título de la Fórmula 1.