ANSES Hogar: fechas de pago y requisitos para el subsidio de garrafas

Durante julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se dispuso a facilitar a los beneficiarios del Programa Hogar el cobro de subsidios para la compra de garrafas de gas. Este programa resulta fundamental para aquellos hogares que no cuentan con acceso a gas natural, aliviando algunos de los gastos asociados.

El subsidio busca aliviar la carga económica de los hogares más vulnerables, especialmente en un contexto de inflación. ANSES recuerda que la inscripción es continua, permitiendo a nuevos beneficiarios acceder al programa. Para más información, se recomienda visitar el sito oficial o comunicarse con su línea de atención al cliente.

Además, es fundamental chequear tanto en la app Mi Argentina como en el sito web de ANSES para ver si se cumplen todos los requisitos . Muchas personas dejaron de recibir el pago por no actualizar su información o por no cumplir con las condiciones necesarias para acceder al beneficio .

Los criterios para seguir recibiendo el subsidio son claros: no contar con gas natural en el domicilio, tener ingresos familiares que no superen los 2 SMVM, lo que equivale a unos $610.400, o 3 SMVM si hay una persona con Certificado Único de Discapacidad.

Los pagos se asignan según la terminación del DNI del titular.

Para los hogares de la Patagonia, el límite de ingresos es un poco más alto, alcanzando hasta 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con discapacidad. También es importante no haber solicitado la Tarifa Social de Gas y no superar la categoría C del monotributo, o D y E en casos especiales.

Además, se recomienda a los beneficiarios que estén atentos a las comunicaciones de ANSES, ya que se enviarán notificaciones sobre cambios en los requisitos o en el proceso de cobro. Mantenerse informado es clave para asegurar el acceso continuo a este subsidio, que representa un alivio significativo en los gastos del hogar.