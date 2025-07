¿Te deja de hablar cuando se enoja? Qué significa esta actitud, según la psicología.

Muchas personas cuando se enojan, te dejan de hablar. Según la psicología, esto no es un dato azaroso, sino que responde a un cierto patrón de personalidad. Lo saludable es que al enojarse la persona se tome un respiro para pensar y luego, una vez calmada, enfrente una conversación con quien lo hizo enojar. Sin embargo, no todas las personas actúan de esa manera, y en vez de afrontar la situación, la evaden por completo.

Según explicó Emma Trilles Layunta, psicóloga especializada en gestión emocional, en diálogo con la revista ¡Hola!, hay muchas explicaciones detrás de esta actitud. Muchas personas te dejan de hablar cuando se enojan porque se quedan angustiadas, se sienten traicionadas, heridas o decepcionadas. A veces, se callan para evitar que el conflicto escale, para luego retomar la charla de manera calmada.

Sin embargo, existen quienes jamás dan ese paso y se quedan ignorando al otro durante horas, días o incluso más tiempo. Algunas personas utilizan esta estrategia a modo de castigo, para darle una lección al otro, con la intención de que la otra persona reflexione sobre su actitud.

La psicóloga también explica que a veces se trata de personas con baja tolerancia a la frustración o con problemas para gestionar sus emociones. Algunas de estas personas suelen ser inseguras, y a veces, manipuladoras, mientras que en otros casos, simplemente se trata de personas con poca inteligencia emocional y una profunda dificultad para enfrentar conversaciones incómodas, serias y profundas, o bien para enfrentar sus propios sentimientos.

Qué hacer si una persona se enoja conmigo y me deja de hablar

Cuando alguien se enoja y corta la comunicación, primero que nada, tenés que entender que su silencio puede no tener que ver con vos, sino con cómo están acostumbrados a lidiar con sus emociones. Puede tratarse de personas que les cuesta mostrarse vulnerables y enfrentar charlas incómodas, o bien que no quieren hablar para no enojarse más y seguir lastimándote, mientras que también se puede tratar de una estrategia de manipulación.

No te desesperes. Si ya intentaste hablar y la otra persona no está dispuesta, dale su espacio. No fuerces una conversación cuando el otro no está listo, porque eso puede empeorar las cosas. Si pasa mucho tiempo y la persona no quiere responder a tu pedido de conversación, preguntate si vale la pena seguir sosteniendo un vínculo así y si te sentís respetado con su actitud. Recordá que una persona mentalmente sana puede enojarse por un tiempo y tomar distancia, pero luego volver para reparar las cosas o al menos tener una conversación al respecto.