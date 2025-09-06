Dos líneas de colectivos cambiaron su frecuencia: la decisión que afectó a miles de pasajeros

Cuáles son las dos líneas de colectivos que cambiaron su frecuencia.

El transporte público en Argentina es uno de los rubros más buscados por la gente para estar al tanto de los servicios de trenes, colectivos y subtes. En este marco, se supo que desde el miércoles 3 de septiembre, dos líneas de colectivos modificaron su servicio, especialmente en los tramos finales del día, debido a la baja demanda en ciertos horarios.

Las dos líneas de colectivos que modificaron sus frecuencias

Las empresas de transporte ERSA y San Lorenzo en la provincia de Corrientes modificaron su servicio. Hasta ahora, circulaban entre las 6 de la mañana y las 0.30, pero las unidades de los ramales 104 (A-B-C-D) de ERSA, y 108 (A-B-C) y 109 (A) de San Lorenzo, culminarán sus servicios a las 23, es decir, una hora y media antes de lo previsto.

Esta medida ya se había probado en algunas líneas desde el viernes 29 de agosto y definitivamente está vigente desde hoy, lo que preocupa a usuarios habituales que dependen del transporte en horas nocturnas. Para quienes viajan desde zonas como Juan de Vera, Patono, Pujol, San Roque y el Hospital de Vida, la reducción impactará de lleno. Es por eso que una alternativa es optar por la empresa Turismo Miramar, que mantendrá su frecuencia habitual de 06 de la mañana a 0.30, a diferencia de las demás.

La decisión afectó a la movilidad en colectivo en la ciudad de Corrientes.

Las líneas afectadas conectan puntos clave del centro correntino con barrios periféricos, por lo que la decisión impacta directamente en la movilidad urbana y periférica. Frente a este escenario, muchas personas comenzaron a evaluar alternativas, mientras comunidades locales se preguntan si esta será una medida definitiva o apenas temporal.