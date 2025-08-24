Eliminaron una histórica línea de colectivos en Buenos Aires

La línea 151 absorbió a la 90: ¿Qué pasará con sus recorrido?

A casi un mes del pedido, finalmente los colectivos de la línea 90 unificarán su recorrido con la 151, ya que comparten un trayecto similar. El gobierno porteño había habilitado un Foro de Participación Ciudadana para que los pasajeros y afectados por el servicio pudiesen debatir esta modificación.

Con esta iniciativa se buscaba optimizar el servicio y reestructurar los recorridos. Una de las modificaciones afecta al parque automotor, deberán tener un mínimo de 55 y un máximo de 78 vehículos.

¿Qué pasa con los recorrido de la línea 90?

Tanto la línea 90 y la 151 son operadas por la misma empresa, por lo que no había dificultades en la idea de integración. En este sentido, el 151 absorbió a la 90. La reestructuración implica la fusión total de los recorrido, con las siguientes modificaciones:

Línea 90 - recorrido A: supresión parcial de recorrido y fusión con el recorrido norte del recorrido A de la línea 151 (renombrado: línea 151 - recorrido B).

Línea 90- recorrido B: supresión total de recorrido.

Línea 151 - recorrido A: variación de parque móvil y variación de frecuencia.

Línea 151 - recorrido B: Variación de parque móvil y variación de frecuencia (renombrado: línea 151 - recorrido C).

Línea 151 - nuevo recorrido D: fraccionamiento sobre el nuevo recorrido A de la línea 151.

Los nuevos recorridos tras la fusión

A partir de la aprobación de la Secretaría de Transporte de CABA, los nuevos recorridos de la línea 151 será cuatro en total: A, B, C y D. Los mismos tendrán los siguientes recorridos:

Recorrido A

Constitución - Savedra (de 4 a 23 horas). Ida: desde el predio de regulación existente debajo de la autopista 9 de Julio, delimitado por avenida Caseros, Bernardo de Irigoyen, avenida Brasil y General Hornos, por avenida Caseros, contracarril General Hornos (parada de inicio sobre el contracarril General Hornos), avenida Brasil, Bernardo de Irigoyen, avenida Juan de Garay, Filiberto, avenida Entre Ríos, avenida Hipólito Yrigoyen, Luis Sáenz Peña, avenida de Mayo, avenida Rivadavia, Jerónimo Salguero, avenida Córdoba, Concepción Arenal, Capitán General Ramón Freire, avenida Elcano, avenida Cramer, avenida Parque García del Río, Vidal, Deheza, avenida San Isidro Labrador, carril general del Metrobús Norte – Cabildo, cruce avenida General Paz, carril general del Metrobús Norte – Maipú hasta el n.º 75 donde ingresa a la Estación de Transferencia de Transporte Público de Pasajeros de Corta y Media Distancia de Vicente López. Regreso: desde la Estación de Transferencia de Transporte Público de Pasajeros de Corta y Media Distancia de Vicente López, sita en avenida Maipú n.º 75, por carril del Metrobús Norte – Maipú, cruce avenida General Paz, carril del Metrobús Norte – Cabildo, avenida San Isidro Labrador, Pico, avenida Cramer, avenida Elcano, avenida de los Incas, Conde, Maure, avenida Álvarez Thomas, Coronel Niceto Vega, avenida Raúl Scalabrini Ortiz, José Antonio Cabrera, avenida Medrano, Bartolomé Mitre, Riobamba, Combate de los Pozos, avenida Juan de Garay, Lima Oeste, avenida Brasil hasta Lima Este (parada de finalización), continuando por Brasil hasta ingresar al predio de regulación área Plaza Constitución.

Recorrido B

Villa 21/24 - Saavedra. Ida: desde Luna y avenida Osvaldo Cruz, por avenida Osvaldo Cruz, Iguazú, avenida Iriarte, Zavaleta, Mirave, Suárez, avenida Vélez Sarsfield, avenida Entre Ríos, avenida Caseros, Salta, avenida Brasil, Bernardo de Irigoyen, avenida Juan de Garay, Filiberto, avenida Entre Ríos, avenida Hipólito Yrigoyen, Presidente Luis Sáenz Peña, avenida de Mayo, avenida Rivadavia, Jerónimo Salguero, avenida Córdoba, Concepción Arenal, Capitán General Ramón Freire, avenida Elcano, avenida Cramer, avenida Parque García del Río, Vidal, Deheza, avenida San Isidro Labrador, carril general del Metrobús Norte – Cabildo, cruce avenida General Paz, carril general del Metrobús Norte – Maipú hasta el n.º 75 donde ingresa a la Estación de Transferencia de Transporte Público de Pasajeros de Corta y Media Distancia de Vicente López. Regreso: desde la Estación de Transferencia de Transporte Público de Pasajeros de Corta y Media Distancia de Vicente López, sita en avenida Maipú n.º 75, por carril del Metrobús Norte – Maipú, cruce avenida General Paz, carril del Metrobús Norte – Cabildo, avenida San Isidro Labrador, Pico, avenida Cramer, avenida Elcano, avenida de los Incas, Conde, Maure, avenida Álvarez Thomas, Coronel Niceto Vega, avenida Raúl Scalabrini Ortiz, José Antonio Cabrera, avenida Medrano, Bartolomé Mitre, Riobamba, Combate de los Pozos, avenida Juan de Garay, Lima Oeste, avenida Brasil, General Hornos, Doctor Enrique Finochietto, Guanahani, Ituzaingó, Paracas, avenida Caseros, Salta, 15 de Noviembre de 1889, avenida Entre Ríos, avenida Vélez Sarsfield, Suárez, Lavarden, avenida Amancio Alcorta, Herminio Masantonio, Zavaleta, avenida Iriarte, Iguazú (sentido al norte), avenida Amancio Alcorta, retome avenida Iriarte (sentido al este), Iguazú, avenida Osvaldo Cruz, Luna, Santo Domingo hasta predio de regulación en Santo Domingo y Luna.

Recorrido C

Constitución - Colegiales. Ida: desde el predio de regulación existente debajo de la autopista 9 de Julio delimitado por avenida Caseros, Bernardo de Irigoyen, avenida Brasil y General Hornos, por avenida Caseros, contracarril General Hornos (parada de inicio sobre el contracarril General Hornos), avenida Brasil, Bernardo de Irigoyen, avenida Juan de Garay, Filiberto, avenida Entre Ríos, avenida Hipólito Yrigoyen, Presidente Luis Sáenz Peña, avenida de Mayo, avenida Rivadavia, Jerónimo Salguero, avenida Córdoba, Concepción Arenal hasta Álvarez Thomas (parada de finalización), continuando por Concepción Arenal, General Enrique Martínez, Santos Dumont, avenida Álvarez Thomas hasta Concepción Arenal. Regreso: desde avenida Álvarez Thomas y Concepción Arenal, continuando por avenida Álvarez Thomas, Coronel Niceto Vega, avenida Raúl Scalabrini Ortiz, José Antonio Cabrera, avenida Medrano, Bartolomé Mitre, Riobamba, Combate de los Pozos, avenida Juan de Garay, Lima Oeste, avenida Brasil hasta Lima Este (parada de finalización), continuando por Brasil hasta ingresar al predio de regulación área Plaza Constitución.

Recorrido D