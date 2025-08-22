El colectivo de la ciudad que suma nuevos recorridos y mayor conectividad

A un mes del pedido, la Secretaría de Transporte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) autorizó dos nuevos recorridos para los colectivos de la 61 y la 62. Se trata de una misma misma línea que tiene un número al partir desde Plaza Constitución y otro al regresar.

La propuesta solicitaba que la unidad ingrese al Barrio Rodrigo Bueno y pasando por la avenida Juana Manso, esto implica recorrer de punta a punta la zona de Puerto Madero.

¿Cuáles son los nuevos recorridos de la línea 61 y 62?

Los nuevos ramales pasarán por el corazón de Puerto Madero: la avenida Juana Manso y el Barrio Rodrigo Bueno. Además, sumarán nuevos servicios cortos:

Constitución-Once (61)

Retiro-Constitución (61)

Constitución-Retiro (62)

Con estas modificaciones, la flota mínima para cada recorrido debe ser de 18 coches y la máxima de 26. Por otra parte, en el Foro de Participación, los cambios recibieron impugnaciones de la Linea2 y Linea4, pero fueron desestimadas.

¿Por dónde pasa la línea 61 y la 62?

Recorrido A: Plaza Constitución - Plaza Constitución

Desde el predio de regulación área Plaza Constitución por avenida Caseros, contracarril General Hornos, Brasil, Bernardo de Irigoyen, avenida Juan de Garay, Combate de los Pozos, avenida Brasil, Matheu, Humberto 1º, avenida Jujuy, avenida Pueyrredón, avenida del Libertador, ingreso a carriles exclusivos Metrobus del Bajo a la altura de avenida Doctor José María Ramos Mejía, carriles exclusivos Metrobus del Bajo, salida de carriles exclusivos Metrobus del Bajo a la altura de la calle Cochabamba, avenida Paseo Colón, avenida Juan de Garay, Lima Este, avenida Brasil hasta ingresar al predio de regulación.

Recorrido B: Plaza Constitución - Plaza Constitución por barrio Rodrigo Bueno

Desde el predio de regulación área Plaza Constitución por avenida Caseros, contracarril General Hornos, Brasil, Bernardo de Irigoyen, avenida Juan de Garay, Combate de los Pozos, avenida Brasil, Matheu, Humberto 1º, avenida Jujuy, avenida Pueyrredón, avenida del Libertador, San Martín, avenida Eduardo Madero, Mariquita Sánchez de Thompson, avenida Alicia Moreau de Justo, Cecilia Grierson, Juana Manso, Rosario Vera Peñaloza, Julieta Lanteri, avenida Elvira Rawson de Dellepiane, avenida España, Delia Degliuomini, Sisa Bartolina, Yma Sumac, avenida España, avenida Elvira Rawson de Dellepiane, avenida Juan de Garay, Lima Este, avenida Brasil hasta ingresar al predio de regulación.

Recorrido C: Predio de regulación Plaza Constitución - Retiro

Desde Libertador y Basavilbaso por Libertador, avenida del Libertador, ingreso a carriles exclusivos Metrobus del Bajo a la altura de avenida Doctor José María Ramos Mejía, carriles exclusivos Metrobus del Bajo, salida de carriles exclusivos Metrobus del Bajo a la altura de la calle Cochabamba, avenida Paseo Colón, avenida Juan de Garay, Lima Este, avenida Brasil hasta ingresar al predio de regulación.

Recorrido D: pregio de regulación Plaza Constitución - Once

Desde el predio de regulación Plaza Constitución por avenida Caseros, contracarrill General Hornos. Brasil, Bernardo de Irigoyen, avenida Juan de Garay, Combate de los Pozos, avenida Brasil, Matheu, Humberto 1°, avenida Jujuy, avenida Pueyrredón hasta Bartolomé Mitre.

Recorrido A: Plaza Constitución - Plaza Constitución