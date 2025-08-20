Cuánto sale el boleto de colectivo en agosto 2025: el precio

El aumento de los colectivos en agosto.

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se actualizaron en agosto con un incremento del 3,6%. Con este ajuste, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires superó los $500, mientras que el viaje en subte cruza la barrera de los $1.000. La medida formó parte de la política de aumentos mensuales aplicada por el Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, que busca reducir el peso de los subsidios en el sistema de transporte.

El nuevo esquema tarifario mantiene la diferencia de precios entre colectivos y subtes: la brecha entre ambos servicios alcanza el 103% en favor del transporte porteño. Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), en lo que va de la gestión de Javier Milei el gasto en transporte para los usuarios del AMBA se disparó más de un 770%.

Cuánto aumentaron los colectivos en agosto.

Los precios del boleto de colectivo en la Ciudad

De acuerdo con la actualización oficial, las 30 líneas de colectivos que administra el gobierno porteño tendrán los siguientes valores para los pasajes:

Para trayectos cortos, de hasta 3 kilómetros, el boleto mínimo supera los $500.

Entre 3 y 6 kilómetros, el pasaje se ubica por encima de los $560.

En viajes de 6 a 12 kilómetros, los usuarios abonarán más de $600.

Para recorridos más extensos, de 12 a 27 kilómetros, la tarifa se acerca a los $650.

En paralelo, el subte pasa a costar poco más de $1.000 para cualquier distancia, consolidando un salto que impacta directamente en la movilidad de quienes dependen de este medio a diario.

Cuánto aumentó el boleto de colectivo.

Tarifa Social SUBE: cómo acceder

Frente a la suba de precios, la Tarifa Social SUBE se mantiene como la principal herramienta de alivio. Este beneficio, administrado por la ANSES, permite viajar con un 55% de descuento en colectivos, trenes y subtes. El descuento se aplica de manera automática al momento de pagar con la tarjeta SUBE registrada.

Pueden acceder a esta tarifa diferencial los beneficiarios de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados, titulares de Becas Progresar, planes como Potenciar Trabajo, Prestación por Desempleo y Monotributo Social, entre otros.

Para activarlo, los usuarios deben gestionar el PIN SUBE en la web de Mi ANSES, registrar su tarjeta y habilitar el beneficio en una terminal automática o a través de la aplicación oficial. Una vez realizado el trámite, el descuento se valida en el siguiente viaje.