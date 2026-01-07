"Estos cambios benefician a los pasajeros de la Línea E de subte y de las terminales de trenes de Retiro", afirmó el ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bereciartua, anunció el último martes la extensión del recorrido de los buses eléctricos porteños.

Como parte de la prolongación de cobertura, el sistema de transporte Ebus puesto en marcha en noviembre 2025, ya no circulará por calle San Martín, sino que lo hará por Esmeralda, mejorando los tiempos de viaje.

"Estos cambios benefician a los pasajeros de la Línea E de subte y de las terminales de trenes de Retiro", señaló el funcionario porteño en X (exTwitter).

¿Cómo funcionan los buses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires?

La Ciudad de Buenos Aires cuenta desde noviembre de 2025 con un nuevo sistema de transporte en el Microcentro totalmente eléctrico: los Ebus.

Las unidades que funcionan de manera silenciosa, sin generar vibraciones ni emisiones de gases ni compuestos nocivos para la salud y el ambiente, resultan accesibles para personas con movilidad reducida, lo que mejora significativamente la experiencia de viaje.

Conducidos por mujeres, en su etapa inicial conectaron la Plaza San Martín con el Parque Lezama. Desde enero 2026 extenderá su cobertura hasta el Centro de Trasbordo de Retiro y la Terminal de Cruceros.

¿Cuál es el recorrido de los buses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires?

El recorrido total, de más de 12 kilómetros, atraviesa los barrios de Retiro, San Nicolás, Monserrat, San Telmo y La Boca, con más de 40 paradas en total. Las unidades se adaptan a la velocidad máxima de cada traza, respetando las normas de circulación habituales en la zona de la Ciudad por donde transiten.

Recorrido del Ebus, calle a calle: