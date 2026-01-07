Gobierno de Trump aconseja más proteínas y menos azúcar en nuevas directrices dietéticas de EEUU

Reunión informativa de la Casa Blanca en Washington

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles una nueva serie ‍de directrices dietéticas que ⁠recomiendan a los estadounidenses comer más proteínas y menos azúcar de lo que se aconsejaba antes y que los consumidores eviten los alimentos altamente procesados para lograr una dieta saludable.

Las directrices son otro producto de la agenda "Make America Healthy Again" (MAHA, Por un Estados Unidos Saludable) de la administración Trump, llamada así por el movimiento social que respalda ‌al secretario de Salud, Robert F. Kennedy ⁠Jr.

Él y otros funcionarios, incluida ⁠la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, han implementado objetivos políticos de MAHA como frenar las vacunas infantiles y restringir ‍el acceso a alimentos poco saludables para las personas que reciben cupones de alimentos.

Kennedy y ⁠Rollins se habían comprometido a ‌simplificar las directrices y eliminar lo que describían como influencia indebida de las empresas de aliemntos en las recomendaciones.

Las directrices son publicadas cada cinco años por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el ‌Departamento de ‌Agricultura.

Las nuevas directrices implementan algunos cambios prometidos por Kennedy, como disuadir enérgicamente del consumo de alimentos altamente procesados y azúcar añadido.

Kennedy y sus partidarios de la MAHA han señalado el alto ​consumo de azúcar y de alimentos procesados en la dieta estadounidense como factores que contribuyen al aumento de las tasas de enfermedades crónicas.

"Hoy, nuestro Gobierno declara la guerra al azúcar añadido", dijo Kennedy en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Las recomendaciones de dar prioridad a las frutas, ‍las verduras y los cereales integrales, y de limitar la ingesta de grasas saturadas al 10% de las calorías diarias, siguen siendo las mismas.

Las directrices dietéticas constituyen la base de los programas federales de nutrición para las comidas ​escolares que consumen casi 30 millones de niños, y son una guía para los médico y los esfuerzos nacionales de ​prevención de enfermedades.

Esta versión recomienda a los adultos consumir entre 1,2 y 1,6 gramos diarios de proteínas por ⁠kilogramo de peso corporal, frente a los 0,8 gramos diarios recomendados anteriormente.

(Reportaje de Leah Douglas en Washington; información adicional de Jessica DiNapoli en Nueva YorkEdición de Bill Berkrot)