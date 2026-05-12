Le cortó el pelo a un nene con neurodivergencia y se hizo viral: "Necesitaba un compañero"

Algo tan simple como cortarse el pelo puede volverse un completo desafío para personas con neurodivergencia. Por eso, Ángel, un barbero del partido bonaerense de José C. Paz, se hizo viral cuando compartió un video sobre el tierno momento junto a su cliente Enzo, un nene con neurodivergencia de 8 años, al que no querían atender en otras peluquerías.

¿Cómo hizo para que Enzo quisiera cortarse el pelo?

"Trajeron a un niño neurodivergente de 8 años porque en otro lado nadie le quiso cortar", contó Ángel al comienzo del video que compartió en su cuenta de Instagram (@angelito.a51), donde postea procesos de su barbería Studio A51.

En el video se ve primero cómo, antes de cortarle, Enzo espera su turno dibujando. Después, el barbero arma un perro con un globo, mientras los dos están sentados en un sillón, lejos de la típica silla de barbería. También le pone un micrófono y le asegura que "le da poderes" para cortarse el pelo.

El barbero distrajo al nene con diferentes actividades para que no tuviera miedo

Además de mucho amor y paciencia, Ángel le mostró cómo funcionaba la máquina de cortar el pelo antes de cortarle. El barbero le dejó elegir el color de maquinita y Enzo eligió la verde.

Durante las primeras pasadas, Enzo pareció mostrarse un poco reticente, pero el barbero lo calmó: "Acordate de que no te hace nada porque tenés poderes", le repitió varias veces. Según se ve en el video, durante el turno frenaron en diferentes ocasiones, encontraron otras "herramientas mágicas", contaron y Enzo volvió a ponerse a dibujar. Al final, el nene se mostró muy feliz con el corte y afirmó que le había gustado.

"Enzo no necesitaba un corte de cabello, necesitaba un compañero que lo guíe a tener una buena experiencia y que le transmita la seguridad absoluta de que no había nada por qué preocuparse", remarcó el barbero. Y aseguró: "Nos divertimos mucho y aprendimos un montón".

La reacción positiva en redes sociales

La publicación se llenó de mensajes positivos para el barbero, su profesionalidad y la familia del nene. Además, alcanzó los 2,5 millones de likes y más de 51,8 comentarios. Ante la positiva reacción, Ángel manifestó: "Gracias a todos por todo el cariño que me están brindando en cada contenido que subo".