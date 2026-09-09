El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Laudelina confesó que mintió y complicó a Maciel en el juicio por Loan
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
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Laudelina Peña lloró, confesó que mintió y pidió perdón. La tía de Loan aclaró que "el nene no iba con cualquiera" y también apuntó contra el excomisario Maciel.
Luego del cuarto intermedio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, se retomó la declaración de Laudelina Peña (47) y en el cierre de las preguntas de la fiscalía, el fiscal Carlos Schaefer le preguntó: "¿Sabe dónde está Loan? ¿Sabe quién se lo llevó?". La acusada de la presunta sustracción y ocultamiento del niño negó saber dónde está su sobrino.
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La declaración de Laudelina en el caso Loan: "Perdón por las mentiras"
En una nueva audiencia, la tía del menor pidió hablar pero negó responder preguntas a los abogados. Hubo tensión en la sala y varias interrupciones por el llanto en plena declaración.
En una nueva jornada en el juicio por la desaparición y ocultamiento de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio en Corrientes, se pidió la declaración de una de las principales imputadas y señaladas por la familia del menor, Laudelina Peña. Antes de empezar la audiencia, la abogada de la mujer, Mónica Chirivín, aseguró que la acusada estaba “dispuesta a contar todo lo que sabe” pero señaló que su interés era de “responder sólo a los fiscales para evitar fricciones” con los defensores. Además, la letrada explicó que esperaron hasta este momento porque “había que escuchar la declaración de algunos testigos y esperar el momento oportuno”.
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Las acusaciones de Laudelina contra el comisario Maciel
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