En una nueva jornada en el juicio por la desaparición y ocultamiento de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio en Corrientes, se pidió la declaración de una de las principales imputadas y señaladas por la familia del menor, Laudelina Peña. Antes de empezar la audiencia, la abogada de la mujer, Mónica Chirivín, aseguró que la acusada estaba “dispuesta a contar todo lo que sabe” pero señaló que su interés era de “responder sólo a los fiscales para evitar fricciones” con los defensores. Además, la letrada explicó que esperaron hasta este momento porque “había que escuchar la declaración de algunos testigos y esperar el momento oportuno”.

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Antes de sentarse en el banquillo, Laudelina Peña pidió declarar “sin la presencia de los otros imputados en la sala”, por lo que se generó una de las primeras polémicas de la mañana. Finalmente, pese a la oposición del Fiscal Carlos Schaefer y del abogado Rodolfo Baqué el Tribunal ordenó la salida de la Sala de los acusados y también la desconexión de aquellos que seguían la audiencia por videoconferencia, al tiempo que los abogados permanecieron en la audiencia. En la sala, además, estaban desde temprano María y José, los padres de Loan, que siempre sostuvieron que Laudelina tuvo un rol esencial y escucharon atentamente toda la declaración.

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“Pido disculpas por las mentiras” empezó el relato de Laudelina ante el Tribunal y sostuvo “no tuve nada que ver con el botín ni con el accidente”. Ya desde el inicio, la mujer se mostró angustiada y hubo varios momentos donde se quebró y se largó a llorar en plena declaración. Durante varios minutos Laudelina contó cada uno de los movimientos del día de la desaparición y quienes estaban en el lugar. Además, hizo claras referencias a como fue la búsqueda y la participación en ese momento de todos los que hoy están imputados. En ese momento, la acusada contó que durante la noche llegó María Noguera, su cuñada, y contó que “se puso a llorar y dijo que alguien se lo llevó”.

Laudelina apuntó contra Maciel

Uno de los puntos centrales de la declaración tuvo que ver con “la aparición de Loan” durante la primera noche de búsqueda. En ese momento, Laudelina se quebró y lloró otra vez. Volvió a apuntar a Maciel y explicó “me llevó a la Comisaría y allí estaban sentados, Millapi y Ramírez. Llamó la radio y dijeron que lo encontraron a Loan, que estaba bien y asustado. Que estaba bien y el comisario dijo que salía para allá, todos estábamos contentos”, y aseguró que eso se dio a la 1.40 de la madrugada. Después, explicó salió el Comisario Maciel y dijo “que lo iba a traer” pero no volvió más “hasta las 5 de la mañana cuando volvió y dijo “no apareció Loan, no sabían nada”. Allí, la mujer amplió ese relato y aseguró que “nos dijeron que un drone había tomado un rastro de calor pero no era Loan” aunque repitió ante el Tribunal que “nosotros escuchamos por rafio que había aparecido".

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