En la jornada del martes declaró por primera vez ante el Tribunal Federal de Corrientes Laudelina Peña en el juicio por la desaparición de Loan, su sobrino, ocurrida el 13 de junio del 2024 en el paraje El Algarrobal en la localidad correntina de 9 de Julio. Su testimonio estuvo caracterizado por el llanto y un pedido de disculpas por las versiones que había dado antes.

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Antes de empezar, la mujer solicitó declarar sin la presencia de los otros imputados. El Tribunal aceptó su pedido y ordenó que los acusados fueran retirados de la sala, aunque sus abogados permanecieron en la audiencia. Quienes sí estuvieron presentes fueron los padres de Loan, José Peña y María Noguera.

“Pido perdón y disculpas por las mentiras, no fueron intención mía, fueron del doctor Codazzi”, expresó Laudelina frente a los jueces.

La acusaciones de Laudelina que apuntan a Maciel

"No tuve nada que ver con el botín"

Además de pedir disculpas, Laudelina sostuvo que “no tuve nada que ver con el botín ni con el accidente”. En su declaración, aseguró que la obligaron a hacer todo eso y que el calzado se lo había dado Victoria Caillava, otra de las imputadas, para que lo pusieran en el lugar donde luego fingieron encontrarlo. El punto más llamativo de su declaración fue el relato de las primeras horas del operativo policial. Allí fue donde quedó en evidencia el entonces comisario Walter Maciel, quien la habría trasladado hasta la comisaría en la madrugada.

"Nos dijeron que encontraron a Loan con vida" y "Maciel salió a buscarlo"

Según contó, mientras estaba allí junto a otras personas, escuchó una comunicación por radio que anunciaba que habían encontrado a Loan con vida y que estaba asustado. Dijo que todos se alegraron con la noticia y que Maciel salió a buscarlo.

"Dijo que no apareció Loan y que no sabían nada"

El comisario volvió más tarde, sin el niño, y dijo que “no apareció Loan, no sabían nada”. Según el relato de Laudelina, Maciel habría explicado que la señal correspondía al calor detectado por un dron.

"Nos hicieron quedar para tomarnos a todos declaración, pero nunca me la tomaron”

La tía de Loan también aseguró que, pese a estar en la dependencia policial, “nos hicieron quedar para tomarnos a todos declaración, pero nunca me la tomaron”.

El relato de Laudelina

Durante toda su declaración, Laudelina reconstruyó lo que pasó el 13 de junio del 2024. Contó que había llegado alrededor de las 8:15 a la casa de su madre, Catalina, donde colaboró con la preparación de la comida para el almuerzo familiar.

Después de comer, un grupo de personas salió hacia el monte para buscar naranjas. Según su relato, acompañó a los chicos durante parte de ese trayecto, le ató los cordones a Loan y llegó hasta una tranquera, hasta que decidió volver.

“Llegué hasta la tranquera del medio, no llegué hasta el naranjal. Cuando llegué a la tranquera, decidí volver”, dijo ante el Tribunal. Poco después, recibió un llamado en el que le preguntaron si Loan había vuelto porque se había ido solo. A partir de ese momento, comenzó la búsqueda del niño junto a familiares y vecinos.