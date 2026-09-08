Luego del cuarto intermedio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, se retomó la declaración de Laudelina Peña (47) y en el cierre de las preguntas de la fiscalía, el fiscal Carlos Schaefer le preguntó: "¿Sabe dónde está Loan? ¿Sabe quién se lo llevó?". La acusada de la presunta sustracción y ocultamiento del niño negó saber dónde está su sobrino.

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Antes de sentarse en el banquillo, Laudelina Peña pidió declarar “sin la presencia de los otros imputados en la sala”, por lo que se generó una de las primeras polémicas de la mañana de este martes. Finalmente, pese a la oposición del del fiscal Schaefer y del abogado Rodolfo Baqué, el Tribunal ordenó la salida de la Sala de los acusados y también la desconexión de aquellos que seguían la audiencia por videoconferencia, al tiempo que los abogados permanecieron en la audiencia. En la sala, además, estaban desde temprano María y José, los padres de Loan, que siempre sostuvieron que Laudelina tuvo un rol esencial y escucharon atentamente toda la declaración.

“Pido perdón y disculpas por las mentiras, no fueron intención mía, fueron del doctor (José Fernández) Codazzi. No tuve nada que ver con el accidente ni con el botín”, confesó Laudelina. La mujer, que está presa desde julio de 2024, junto con su esposo, Antonio Benítez (39).

"Ellos deberían saber dónde está Loan"

Uno de los puntos centrales de la declaración tuvo que ver con “la aparición de Loan” durante la primera noche de búsqueda: Laudelina apuntó contra su marido y contra la pareja conformada por Daniel “Fierrito” Ramírez (51) y Mónica del Carmen Millapi (37), amigos de Catalina Peña, abuela del niño. "Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi deberían saber dónde está Loan porque lo vieron por última vez", remarcó la mujer.

En ese momento, Laudelina se quebró y lloró otra vez. Apuntó contra Walter Maciel, excomisario de localidad de 9 de Julio, y explicó: “Me llevó a la Comisaría y allí estaban sentados, Millapi y Ramírez. Llamó la radio y dijeron que lo encontraron a Loan, que estaba bien y asustado”, y aseguró que eso se dio a la 1.40 de la madrugada.

Después, explicó que el comisario Maciel salió y dijo “que lo iba a traer”, pero no volvió “hasta las 5 de la mañana". Cuando regresó, dijo: “No apareció Loan, no sabían nada”. Al ser consultada sobre cómo era el niño, lloró y respondió: "Loan era bueno, no iba con cualquier persona".

El excomisario Maciel había sido acusado de encubrimiento al considerarse que no estaba en el lugar al momento de la desaparición de Loan, pero finalmente los investigadores señalaron que había participado del plan, junto a los otros seis detenidos, de sustraer a un menor de 10 años aquel 13 de junio en el almuerzo.

En su declaración, Laudelina Peña apuntó contra Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi.

Por qué hablan de una "ruptura del pacto de silencio" en el juicio por Loan

El juicio por la desaparición de Loan podría tener una audiencia clave en los próximos días. El excomisario Maciel manifestó su intención de volver a declarar ante el Tribunal Federal de Corrientes. La posibilidad generó expectativa entre los familiares del niño, que mantienen la esperanza de que alguno de los acusados aporte información que permita reconstruir qué ocurrió después del 13 de junio del 2024.

Maciel además planteó distintas cuestiones vinculadas con su situación procesal y con la conformación de su equipo de abogados. Ante las autoridades judiciales aseguró que pretende colaborar con el proceso: “Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar en todo, yo quiero aportar a la causa, no voy a entorpecer ni demorar el proceso”, dijo.

El Tribunal presidido por el juez Fermín Ceroleni, dejó en claro que el juicio no será suspendido por los pedidos del excomisario y que de manera inminente deberá definir quién será el abogado que lo acompañará como coadyuvante. Su eventual declaración quedó planteada para el 10 de septiembre.

El juicio continúa así con una expectativa renovada: la posibilidad de que Maciel se convierta en el primer imputado principal en volver a declarar podría marcar un nuevo capítulo, especialmente si decide brindar detalles sobre las primeras horas de la investigación.