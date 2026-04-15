Cuánto cuesta pintar una casa en abril.

Darle un aire nuevo a la pintura de tu casa no solo mejora su apariencia, sino que también es una inversión que puede renovar por completo el ambiente. Los especialistas recomiendan realizar esta renovación cada cinco a siete años para mantener el hogar en óptimas condiciones y por eso es importante saber cuánto cuesta en abril.

El costo varía según mano de obra, tipo de pintura, preparación de la superficie y ubicación. En ese sentido, una casa de 100 m² los materiales de primera calidad cuestan entre $1.500.000 y $2.300.000, mientras que la mano de obra ronda entre $5.000.000 y $7.000.000, considerando un equipo de tres a cuatro personas.

Además, los costos pueden subir si la casa necesita reparaciones importantes, como enduido, tratamiento de humedades o revestimientos texturados, advirtieron los expertos. Pintar una casa de esas dimensiones lleva aproximadamente ocho días, aunque esto puede variar según la complejidad.

En cuanto al secado, la pintura suele estar seca al tacto en una o dos horas. El secado total demora alrededor de 24 horas en interiores y entre 24 y 48 horas en exteriores, dependiendo de la humedad y el clima. Para aplicar una nueva mano, se recomienda esperar entre cuatro y seis horas, aunque existen pinturas que secan en minutos, lo que agiliza todo el proceso.

Cuál es la mejor época del año para pintar una casa

Un dato importante es que la mejor época para pintar los exteriores es entre diciembre y marzo, ya que el riesgo de lluvias es menor, ya que fuera de esos meses, las precipitaciones complican el trabajo y pueden afectar el resultado final.

Para que la renovación sea más rápida y ordenada se aconseja preparar la casa antes de comenzar con la pintura: retirar o cubrir muebles, descolgar cuadros y cortinas, proteger pisos y aberturas, y definir los colores con anticipación. Además hay que organizar los espacios para que algunas áreas queden temporariamente fuera de uso, manteniendo buena ventilación y coordinando horarios con el equipo que hará el trabajo.

Pintar una casa es distinto a pintar un departamento, principalmente por las dimensiones y características ya que los departamentos tienen medidas más estandarizadas, mientras que las casas son todas diferentes, con techos más altos y recovecos complejos. También explicó que en las viviendas más antiguas los revoques suelen estar hechos de polvo de ladrillo, un material que absorbe más pintura, lo que impacta en la cantidad necesaria para cubrir las superficies.

En cuanto a las tendencias para 2026, el color del año será Cloud Dancer, un blanco sublime que representa calma y reflexión. Esta tonalidad contrasta con el color de 2025, Moccha Mousse, un marrón cálido que evoca el bienestar asociado al cacao, chocolate y café. Además, para este año se esperan paletas naturales y cálidas, inspiradas en el diseño minimalista y mediterráneo. Los tonos vinculados con la naturaleza, como tierras, verdes y colores del cielo, ganan protagonismo para quienes buscan ambientes más serenos y conectados con el entorno.