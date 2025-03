¿Por qué se aconseja utilizar pintura al agua para decorar el hogar?

Por qué es mejor usar pintura al agua

Al momento de redecorar una parte de la casa, lo primero que se piensa es en aplicar una capa de color que permita tener una sensación agradable para la vista. Los consejos que más se repiten es que se haga uso de un determinado producto que es la pintura al agua. No solo porque tiene el mismo efectos que las tradicionales, sino que dispone de secretos que pocos conocen.

Una de las partes más difíciles de llevar a cabo un proceso de renovación o darle el toque final a una habitación es hacer la elección adecuada del color que quedará impregnado en las paredes.

Por qué es mejor usar pintura al agua

"Este pincel al que no tenés que recargar porque le inyectan pintura automáticamente", expresaron desde Tendencia en Argentina. El video muestra cómo una mochila que dispone de un tubo va conectada a la brocha que en todo momento se encuentra disponible para pintar. No solo da movilidad, sino que permite evitar accidentes como derramar el líquido en superficies no deseadas. Un invento que combina muy bien con la pintura al agua.

Por qué usar pintura al agua

A diferencia de las elaboraciones tradicionales, aquellas pinturas que se encuentran hechas a base de agua disponen de una serie de mejoras y ofrecen el mismo resultado.

Menos tóxica : dispone de menos elementos tóxicos que pueden afectar a la salud del organismo.

: dispone de menos elementos tóxicos que pueden afectar a la salud del organismo. Menos inflamable : al estar hecha con agua, la posibilidad de incendio se reduce.

: al estar hecha con agua, la posibilidad de incendio se reduce. Menos olor : esto es un punto clave, porque su aroma es menos invasivo y provoca que sea más maniobrable al trabajar con ella.

: esto es un punto clave, porque su aroma es menos invasivo y provoca que sea más maniobrable al trabajar con ella. Más fácil de limpiar : no se requiere de aguarrás al momento de remover restos sobre el cuerpo o superficies no deseadas.

: no se requiere de aguarrás al momento de remover restos sobre el cuerpo o superficies no deseadas. Seca rápido : en un puñado de horas se encuentra totalmente seca.

: en un puñado de horas se encuentra totalmente seca. Es ideal para los exteriores y más si necesita que seque de manera rápida.

y más si necesita que seque de manera rápida. Es menos contaminante.

Por qué tenés que pintar de azul la puerta de tu casa

Hay una serie de recomendaciones que las personas pueden seguir al momento de aplicar modificaciones en su hogar y una de ellas es cambiar el color de la puerta de ingreso. Lo particular de este consejo es que se debe hacer uso del tono azul para que el mismo entregue beneficios que van más allá de lo estético.

"Las puertas azules simbolizan la confianza, la lealtad y la estabilidad, y promueven una sensación de seguridad. El color azul tiene un efecto psicológico calmante, ofreciendo un refugio pacífico del mundo exterior", expresó Ramiro Arzuaga, influencer sobre decoración y ambientación, en su cuenta de Instagram. También existe una creencia que este color es usado para alejar las malas energías que puedan llegar a querer ingresar al hogar.