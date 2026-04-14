Efemérides del 14 de abril: qué pasó un día como hoy

El 14 de abril de 1995 fue creada la agrupación H.I.J.O.S.

Cada 14 de abril se recuerdan efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el lanzamiento del primer álbum de Iron Maiden hasta la conmemoración del Día de las Américas.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1912 - Hundimiento del Titanic

Durante su viaje inaugural, el Titanic —considerado el trasatlántico más lujoso de su época y reputado como “insumergible”— chocó contra un iceberg a las 23:40. A partir de ese momento comenzó a hundirse, hasta desaparecer por completo bajo el océano a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril. A bordo viajaban 2.223 personas, de las cuales 1.517 murieron, convirtiendo el hecho en uno de los mayores naufragios en tiempos de paz. El barco cubría la ruta entre Southampton y Nueva York, y se hundió cerca de la isla de Terranova. Sus restos fueron hallados en 1985 por el oceanógrafo Robert Ballard.

El hundimiento del Titanic, representado en un dibujo realizado en 1912 por el artista alemán Willy Stöwer.

1931 - República de España

Fue proclamada la Segunda República en España luego de la contundente victoria de las fuerzas republicanas en las elecciones celebradas dos días antes, que pusieron fin al ciclo iniciado con la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Como consecuencia, el rey Alfonso XIII abandonó el país. Así comenzó una etapa política que, aunque impulsó importantes transformaciones, quedó truncada por la Guerra Civil y la posterior victoria militar de Franco.

1945 - Nacimiento de Ritchie Blackmore

En la ciudad de Weston-super-mare, Inglaterra, Reino Unido, nació el músico y compositor británico Richard Hugh “Ritchie” Blackmore, guitarrista y fundador de las bandas de hard rock Deep Purple y Rainbow. Grabó más de 30 discos.

1973 - Nacimiento de Adrien Brody

Nació en el barrio neoyorquino de Woodhaven el actor y productor Adrien Nicholas Brody, protagonista del filme El pianista, dirigido por Roman Polanski, con el que ganó Óscar en 2002, entre otros premios.

1978 - Fallecimiento de Dante Panzeri

A los 65 años murió en Buenos Aires el periodista deportivo, destacado por la influencia de sus opiniones, sobre todo en sus columnas en la revista El Gráfico. Su definición del fútbol como "dinámica de lo impensado" inauguró una nueva forma de ver y analizar ese deporte en la Argentina y otros países latinoamericanos.

1979 - Víctor Galíndez

El boxeador argentino recuperó el título de los mediopesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar al estadounidense Mike Rossman por nocaut técnico en el noveno asalto de una pelea en Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos.

1980 - Iron Maiden

La banda británica de heavy metal lanzó en Londres su primer álbum, que llevó su nombre y es el único que grabó con el guitarrista Dennis Stratton, quien salió del grupo en octubre de 1980.

1986 - Fallecimiento de Simone de Beauvoir

A los 78 años murió en París una de las grandes figuras del feminismo del siglo XX y compañera de Jean-Paul Sartre. Autora de El segundo sexo, también se destacó como novelista con obras como Los mandarines, que obtuvo en 1954 el prestigioso premio Goncourt. Además, dejó un importante legado autobiográfico en cuatro tomos: Memorias de una joven formal, La plenitud de la vida, La fuerza de las cosas y Una muerte muy dulce.

1995 - La creación de H.I.J.O.S

Surgió Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, una agrupación que reúne a descendientes de personas desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina, incluidos en algunos casos jóvenes restituidos tras haber sido apropiados. En el contexto de vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el colectivo impulsó los “escraches” como forma de denunciar la impunidad de los represores. Desde entonces, participa activamente en los juicios por crímenes de lesa humanidad.

2012 - Fallecimiento de Mario Sapag

Murió en Buenos Aires, a los 76 años, el actor, humorista y conductor de televisión Antonio Sapag, quien ganó popularidad por sus imitaciones de personalidades de la política y el deporte, entre otras.

2015 - Barack Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, retiró a Cuba de la lista de "Estados patrocinadores del terrorismo" en un gesto de distensión en las relaciones con el Gobierno comunista del país caribeño. Ese país fue incluido de nuevo en esa lista por el presidente Donald Trump en enero de 2020, días antes de concluir su mandato.

2026 - Día de las Américas

Esta fecha conmemora ese día de 1890 en la que se creó en Washington la Unión de las Repúblicas Americanas, antecesora de la Organización de Estados Americanos (OEA).