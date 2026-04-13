Efemérides del 13 de abril: qué pasó un día como hoy

Día Internacional del Beso.

Cada 13 de abril ocurrieron efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el debut del club Boca Juniors en la Primera División, el accidente de Apolo XIII hasta la conmemoración del Día Internacional del Beso.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1870 - Fundación MET

Con la firma de una escritura notarial fue fundado el Metropolitan Museum of Art de la ciudad de Nueva York, que abrió sus puertas en 1872 y hoy alberga a más de dos millones de obras de grandes artistas de todo el mundo.

1873 - Masacre de Colfax

Miembros de la banda racista Ku Klux Klan armados con fusiles y un pequeño cañón mataron a alrededor de 120 afroamericanos libertos en el pueblo de Colfax, en Luisiana, una de las más sanguinarias masacres de la historia moderna.

1913 - Boca Juniors

El Club Atlético Boca Juniors debutó en la Primera División del fútbol argentino con una victoria por 4 a 1 ante Estudiantil Porteño en partido disputado en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El “xeneize” alcanzó el quinto puesto en el torneo de 1913.

Boca Juniors, 1913.

1923 - Nacimiento de Dom Adams

En la ciudad de Nueva York nació el actor y comediante estadounidense Donald James Yarmy, quien con el nombre artístico de Don Adams alcanzó la fama por su papel como el agente Maxwell Smart en la serie Superagente 86, una de las más populares en la década de los años ‘60

1941 - Empate 6 a 6

Por primera vez en la historia del fútbol profesional argentino hubo un empate 6 a 6: fue en el partido que Atlanta jugó en su cancha del barrio porteño de Villa Crespo ante Estudiantes de La Plata por la tercera jornada del campeonato de Primera División.

1965 - The Beatles

La banda británica de pop rock grabó en los estudios de Abbey Road de Londres la canción Help!, compuesta por John Lennon y Paul McCartney, que luego dio su nombre a uno de los más exitosos álbumes del célebre grupo de “los cuatro de Liverpool”.

1970 - Accidente de Apolo XIII

La misión sufrió un grave accidente cuando un tanque de oxígeno explotó en pleno vuelo rumbo a la Luna, apenas dos días después del lanzamiento. El incidente obligó a abortar el alunizaje y transformó Apolo XIII en una carrera contrarreloj por la supervivencia. Los astronautas Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise lograron rodear la Luna y así empezar el regreso a la Tierra a bordo del módulo lunar, diseñado originalmente para dos personas. Durante cuatro días enfrentaron condiciones extremas, con escasez de oxígeno, sin agua potable y temperaturas bajo cero. El 17 de abril amerizaron en el Pacífico Sur sanos y salvos, en lo que se convirtió en una de las mayores hazañas de la exploración espacial.

2015 - Fallecimiento de Eduardo Galeano

A los 74 años murió en Montevideo el periodista y escritor uruguayo, considerado como uno de los intelectuales más influyentes de la izquierda latinoamericana. Sus libros Las venas abiertas de América Latina (1971) y Memoria del fuego (1986) fueron traducidos a veinte idiomas.

Eduardo Galeano.

2016 - Fallecimiento de Mariano Mores

Murió en Buenos Aires, a los 98 años, murió el pianista, compositor y director de orquesta, figura destacada del tango. Ganó 26 discos de oro y de platino. Compuso la música de Uno, Cafetín de Buenos Aires, Adiós pampa mía y Cuartito azul, entre otros populares tangos.

2026 - Día Internacional del Beso

Esta efeméride tiene su origen en un récord inusual: el beso más largo del mundo, registrado en Tailandia en 2013 durante los festejos de Día de San Valentín. La hazaña fue protagonizada por la pareja Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat, quienes mantuvieron el beso durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, lo que establece una marca histórica que dio origen a esta curiosa efeméride.