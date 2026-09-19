Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 19 de septiembre

Capital Federal registra 16° con cielo parcialmente nuboso a las 04:00 de este sábado. Según el registro oficial, la sensación térmica también es de 16 °C, por lo que la temperatura y la percepción del cuerpo marcan el mismo valor en plena madrugada porteña.

La humedad alcanza el 72% y el punto de rocío se ubica en 11 °C, mientras que la nubosidad llega al 62%. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones por ahora. La visibilidad es excelente: 45 km, y no hay niebla que complique la circulación.

El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 19 km/h. La presión atmosférica es de 1016 hPa y la cota de nieve se ubica en 3500 m. Un arranque de jornada estable en la ciudad, con el termómetro sostenido y el cielo repartido entre claros y nubes.