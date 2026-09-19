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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 19 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 9 minutos
Clima en Buenos Aires: la ciudad registra 16° con cielo parcialmente nuboso
Capital Federal registra 16° con cielo parcialmente nuboso a las 04:00 de este sábado. Según el registro oficial, la sensación térmica también es de 16 °C, por lo que la temperatura y la percepción del cuerpo marcan el mismo valor en plena madrugada porteña.
La humedad alcanza el 72% y el punto de rocío se ubica en 11 °C, mientras que la nubosidad llega al 62%. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones por ahora. La visibilidad es excelente: 45 km, y no hay niebla que complique la circulación.
El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 19 km/h. La presión atmosférica es de 1016 hPa y la cota de nieve se ubica en 3500 m. Un arranque de jornada estable en la ciudad, con el termómetro sostenido y el cielo repartido entre claros y nubes.
Hace 24 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada con 16°, nubes y claros sin lluvia
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con 16° de temperatura y una sensación térmica de 16 °C. El cielo está con nubes y claros, una condición que se mantiene durante esta madrugada.
La humedad alcanza el 71%, mientras que la probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío se ubica en 11 °C y la nubosidad llega al 51%.
La visibilidad es muy buena: 45 km, sin niebla. El viento medio sopla a 10 km/h y las ráfagas pueden llegar a 20 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se sitúa en 3500 m.
Por ahora, no se esperan precipitaciones en la Ciudad. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para saber cómo evoluciona la mañana.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada con nubes y claros, 16° y sin lluvia
A las 03:00, el clima en Capital Federal se mantiene estable: la temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16 °C y cielo de nubes y claros. El pronóstico del tiempo de este bloque no registra lluvias por ahora.
La humedad llega al 71%, el punto de rocío se ubica en 11 °C y la nubosidad alcanza el 51%. La visibilidad es muy buena: 45 km, y no se reporta niebla en la ciudad.
El viento se mantiene con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas de hasta 20 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3500 m.
Con 0% de probabilidad de lluvia, la madrugada porteña sigue sin eventos meteorológicos significativos. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: la madrugada arranca con 16°, nubes y claros y sin lluvia
La Capital Federal arranca la madrugada de este bloque con nubes y claros y una temperatura actual de 16°. Según el registro oficial de las 03:00, la sensación térmica también es de 16 °C, por lo que el aire se mantiene templado en la zona.
La humedad alcanza el 71%, con un punto de rocío de 11 °C y una nubosidad del 51%. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones por ahora. Además, no hay niebla y la visibilidad es de 45 km, un dato clave para quienes circulan temprano.
El viento promedio sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 20 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se ubica en 3500 m. Con este panorama, el clima en Capital Federal se presenta estable en lo inmediato: templado, con nubes y claros, y sin lluvia.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: nubes y claros con 16° en la madrugada
A las 03:00, el clima en Capital Federal se mantiene estable, con nubes y claros y una temperatura de 16°. La sensación térmica también es de 16 °C, por lo que la madrugada arranca pareja y sin grandes sobresaltos térmicos.
La humedad alcanza el 71%, el punto de rocío se ubica en 11 °C y la nubosidad llega al 51%. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones por ahora. Tampoco hay niebla y la visibilidad es amplia: 45 km.
El viento sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 20 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3500 m. Un panorama tranquilo para las primeras horas de este sábado.
Hace 18 horas
"El Niño": qué pasará en el verano 2026-2027 y cómo serán las lluvias
El fenómeno climático ya está activo y los modelos anticipan una primavera y un verano con lluvias superiores a lo habitual en buena parte de la Argentina. Un informe estimó un 70% de probabilidad de que El Niño se mantenga fuerte durante el verano 2026-2027.
Fenómeno "El Niño".
Hace 21 horas
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
21:00 | 17/09/2026
Temperaturas de 29 grados, ráfagas de 80 km/h y tormentas: todas las zonas afectadas
La llegada de la primavera será en medio de cierta inestabilidad que afectará a gran parte del país. El intenso viento será el fenómeno principal que domine de cara al fin de semana en varias localidades del sur.
19:29 | 17/09/2026
Qué es "El Niño": de qué se trata el fenómeno climático
El fenómeno climático ya está presente y se espera que se intensifique durante los próximos meses. Qué es, qué relación tiene con las lluvias y temperaturas y cuáles pueden ser sus efectos en Argentina.
Fenómeno "El Niño".
19:07 | 17/09/2026
Alerta "El Niño": la Ciudad pone en marcha el plan para evitar inundaciones
El trabajo comenzó a fines de 2024 con el dragado del tramo ubicado antes de la desembocadura en el Riachuelo y continuó sobre el sector entubado.
06:58 | 17/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: cielo despejado y sin probabilidad de lluvia
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20:52 | 16/09/2026
El invierno se despide con calor extremo y fuertes tormentas en Argentina
Tras las heladas generalizadas de este miércoles, la temperatura comenzará a subir en las próximas horas, llegando a máximas similares a las de verano. El cambio de estación vendrá con lluvias de variada intensidad.
13:50 | 16/09/2026
Alerta por el Súper Niño 2026: cuáles son las 8 ciudades bajo alerta
El fenómeno climático que comenzó a extenderse desde los primeros días de agosto continuará hasta al menos octubre y ya muestra un acople entre el océano y la atmósfera. Un informe advierte que la probabilidad de que alcance una intensidad sin precedentes desde 1950 aumentó del 69% al 75%.
09:10 | 16/09/2026
Frío y nubes: cómo continúa el clima este miércoles en AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:29 | 15/09/2026
El frío vuelve con un marcado descenso térmico antes de que arranque la primavera
Aunque este martes presente condiciones primaverales, en las próximas horas habrá un desmejoramiento sorpresivo a pocos días de iniciar la primavera. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para la última semana oficial del invierno?
14:08 | 15/09/2026
Alerta por el "Súper Niño": proyectan una crecida del Paraná superior a la histórica
La evolución de "El Niño" durante 2026 mantiene bajo vigilancia al Litoral argentino por la posibilidad de precipitaciones superiores a las habituales y su eventual impacto sobre los principales cursos de agua de la región.
06:56 | 15/09/2026
Clima en Capital Federal hoy: cielo despejado y sin previsión de lluvia
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:04 | 14/09/2026
La última bomba del invierno que sorprenderá a Buenos Aires
Durante gran parte de la semana, el AMBA atravesará temperaturas agradables típicas de la primavera que aún no comienza. Sin embargo, la estación más fría del año se despedirá con un cambio brusco en las condiciones climáticas.
11:42 | 14/09/2026
“Súper Niño”: qué se sabe y cómo afectará a la Argentina
El Niño se fortalece y los organismos meteorológicos anticipan un episodio fuerte o muy fuerte hacia fin de 2026. Qué significa realmente el llamado “Súper Niño”, qué impacto puede tener en las lluvias y temperaturas de Argentina y qué dicen los especialistas.
El Niño.