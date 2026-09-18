El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Caso Loan: siguen las repercusiones por la insólita declaración de Maciel
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 1 hora
"Jamás pudo haber un accidente ahí": un especialista tiró abajo la hipótesis de Maciel
Los testigos señalaron los movimientos durante las primeras horas de búsqueda y no sólo complicaron al ex comisario sino que detallaron sospechosos movimientos de otros imputados.
El Tribunal Federal de Corrientes escuchó el relato de cinco nuevos testigos en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en una nueva audiencia que buscó reconstruir los movimientos en el paraje El Algarrobal durante las primeras horas de búsqueda el 13 de junio de 2024 cuando decenas de personas recorrían el campo tras el anuncio de que había desaparecido el pequeño de 5 años. Además, los jueces escucharon a testigos que viven en la localidad correntina de 9 de Julio y que en esa tarde y los días siguientes se encontraron con movimientos que, según describieron, nada tenían que ver con la rutina normal de quienes hoy están señalados como los sospechosos principales de la desaparición del menor.
Hace 2 horas
Maciel, directo contra Laudelina: por qué complicó a la tía de Loan
El ex comisario lamentó que no haya careo con la tía del niño, en tanto que volvió a señalar la hipótesis del accidente y culpar a Pérez y Caillava. Ahora, otro abogado defensor pide careos con el ex jefe policial de la localidad de 9 de Julio.
La nueva audiencia en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el menor que es buscado desde el 13 de junio de 2024 cuando su rastro se perdió después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina en el paraje El Algarrobal cercano a la localidad correntina de 9 de Julio, estuvo marcada por una nueva declaración del ex comisario de la comunidad, Walter Maciel, que ya había hablado dos veces en el debate. La primera vez fue porque pedía el ingreso de un codefensor y aseguró que no iba a dilatar los tiempos del juicio, y la segunda fue una primera ampliación de testimonio donde trató de plantear nuevamente la hipótesis de que hubo un accidente y además involucró directamente a Laudelina Peña, Carlos Pérez y Victoria Caillava como “los responsables” de lo que pasó esa tarde.
Hace 3 horas
La revelación de la fiscal en el caso Loan sobre el pacto de silencio
La principal hipótesis que sostiene la Fiscalía es que el nene fue sacado del lugar y trasladado en una camioneta. La fiscal anticipó que empezaron a aparecer acusaciones cruzadas.
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña atraviesa un momento clave. Después de más de dos años sin saber qué ocurrió con el nene, en las últimas audiencias empezaron a surgir declaraciones cruzadas entre los principales acusados.
07:10 | 17/09/2026
Juicio por Loan: hoy declaran cinco testigos de la causa
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06:58 | 16/09/2026
Juicio por Loan: declara el perito que analizó ADN de la camioneta de Pérez y Caillava
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14:19 | 15/09/2026
Caso Loan: ¿por qué Laudelina rechazó el careo con Maciel?
La defensa de la tía del nene desaparecido desistió de la medida que había solicitado después de las acusaciones cruzadas con el excomisario. Cómo sigue el desarrollo del juicio.
08:09 | 15/09/2026
Acusaciones cruzadas y declaraciones claves: como sigue el juicio Loan
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08:40 | 14/09/2026
Juicio por Loan: la fiscal sostuvo que se quebró el "pacto de silencio"
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14:05 | 13/09/2026
Juicio por Loan: qué dejaron las últimas audiencias del caso
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13:19 | 11/09/2026
"Se enterró solo": la frase de Caillava a Pérez tras los dichos de Maciel
La frase de una de las principales imputadas por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña sorprendió en pleno debate. La hipótesis del accidente volvió a ser cuestionada por abogados y fiscales.
11:06 | 11/09/2026
"A Loan lo atropellaron": las frases de Walter Maciel en el juicio
Walter Maciel, el comisario acusado de ser partícipe necesario en la desaparición de Loan Peña, declaró ante el tribunal y aseguró que el nene murió tras ser atropellado. A quiénes apuntó.
13:19 | 10/09/2026
Giro en el caso Loan: la contundente hipótesis que presentó Maciel ante los jueces
El excomisario declaró ante el Tribunal Federal de Corrientes y sostuvo que las pruebas respaldan la hipótesis de un atropellamiento, seguido del ocultamiento del cuerpo del niño.
07:00 | 10/09/2026
Juicio por Loan: los interrogantes que debe responder Maciel
En la declaración de la tía del menor desaparecido volvió a ponerse bajo la lupa el accionar del ex comisario de 9 de Julio después de que otros testigos lo habían señalado. Ahora, se espera que en su declaración explique cómo actuó y que vio del resto de los imputados.
06:39 | 10/09/2026
Juicio por Loan: suspendieron a las dos testigos y hoy solo declarará Maciel
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