Caso Loan: siguen las repercusiones por la insólita declaración de Maciel

La nueva audiencia en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el menor que es buscado desde el 13 de junio de 2024 cuando su rastro se perdió después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina en el paraje El Algarrobal cercano a la localidad correntina de 9 de Julio, estuvo marcada por una nueva declaración del ex comisario de la comunidad, Walter Maciel, que ya había hablado dos veces en el debate. La primera vez fue porque pedía el ingreso de un codefensor y aseguró que no iba a dilatar los tiempos del juicio, y la segunda fue una primera ampliación de testimonio donde trató de plantear nuevamente la hipótesis de que hubo un accidente y además involucró directamente a Laudelina Peña, Carlos Pérez y Victoria Caillava como “los responsables” de lo que pasó esa tarde.