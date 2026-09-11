En una jornada clave en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, una imagen captada por uno de los medios en la sala dejó al descubierto la existencia de algún tipo de acuerdo entre varios imputados. Es que hasta el momento ninguno había hablado pero el cerco se rompió desde que varios testigos y hasta Laudelina Peña cuestionaron duramente el accionar del excomisario Walter Maciel y éste, que ya había asegurado que iba a colaborar cuando pidió que le permitan un codefensor, pidió hablar y a través de sus abogados aseguró que iba a responder todas las dudas porque quería ayudar a resolver qué pasó.

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Durante su declaración, Maciel se mostró como quien manejaba la situación en la sala y hasta parecía que coordinaba más él que su abogado el ritmo de las preguntas, pero fue claro que sostuvo la hipótesis que sus abogados plantean desde el inicio del juicio y es que hubo “un accidente” y luego una cadena de acciones para ocultar todo. Cuando su declaración estaba por terminar, Maciel se dirigió directamente a los papás de Loan y hablándole a María y José les pidió “perdón por no haber cumplido lo que prometí”, que era encontrar al menor y fue más lejos aún apuntando directamente a otros imputados.

“Que le quede claro que yo no tengo nada que ver con los imputados y los responsables de su hijo”, aseguró Maciel y dijo que “por más que esté preso sigo investigando” para avanzar con su acusación y decirle a la madre de Loan “tenés en frente tuyo a los que saben qué pasó con tu hijo”, por Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña. Además, el excomisario de 9 de Julio casi le dio una recomendación a los jueces y aseguró que tanto él como Benítez, Ramírez y Millapi “no tenemos nada que ver”. Ese tramo de la declaración fue mirada de reojo por los investigadores que después de la declaración se preguntaban por qué si estaba tan seguro el excomisario que ellos no tenían nada que ver fue a los tres primeros que detuvo mientras aún se buscaba al pequeño en el campo.

La frase de Caillava luego de la declaración de Maciel

Cuando terminó la declaración y se pasó a un cuarto intermedio, ocurrió como es habitual en el juicio que los imputados son trasladados a celdas del Escuadrón de Gendarmería donde se lleva adelante el debate y los medios hacen entrevistas en la sala con algunos abogados. Esta vez, en medio de la tensión generada por la declaración de Maciel, hubo una imagen que sorprendió a todos. Cuando el canal Norte Grande Federal tomaba la imagen de los traslados, se ve como cuando se llevan a Victoria Caillava esta se acerca a Carlos Pérez, le da un beso y le dice “tranquilo, se enterró solo”, apuntando con la cabeza hacia donde había salido el excomisario Walter Maciel. La secuencia sigue con el traslado de Caillava por parte de una agente de Gendarmería mientras otra agente lleva a pocos pasos a Laudelina Peña.

La imagen de Caillava hablándole a Pérez fue tomada mientras su defensora hablaba con los medios y aseguraba que los imputados iban a declarar. La abogada Agustina Furlan aseguró que “Maciel miente” y sostuvo que “mis defendidos quieren hablar” y no descartó que sea en los próximos días aunque hasta el momento ninguno pidió que se lo incluya en la lista del debate. Sin embargo su abogada le dijo a los periodistas que “estén atentos” porque no descarta que “lo hagan en los próximos días”. Además, la letrada criticó la declaración del ex comisario y sostuvo que “lo importante es probar, no decir cosas por decir” y ante la pregunta de si había existido un accidente, la abogada respondió “no, ¿usted lo vio? ¿la gente lo vio?” y explicó que durante las declaraciones “Caillava anota lo que le parece que es pertinente”, respondiendo a una imagen que sorprende en cada jornada de debate y es como la ex funcionaria de 9 de julio, imputada por la sustracción y ocultamiento, toma nota detallada durante cada declaración testimonial.

Por otra parte, otra de las abogadas que criticó la declaración de Maciel fue la defensora de Laudelina Peña, Mónica Chirivín. En su declaración, el ex comisario le había hablado directamente a Laudelina y le pidió que diga que pasó, que tenga compasión porque Loan es sangre de su sangre. Como respuesta, la defensora de Laudelina aseguró que “Maciel miente” y explicó que “hay que entender que él se está defendiendo” y considera que miente porque “será su estrategia” y pidió que haya un careo entre el ex comisario y Laudelina porque “es necesario que mi asistida se defienda” ya que ‘él está faltando a la verdad”.

Cuando terminó la audiencia, los padres de Loan se mostraron sorprendidos por la declaración y aseguraron que “queremos que la verdad se sepa y la verdad está en esta sala”. En ese sentido, la familia reclamó lo mismo que hizo el ex comisario Maciel durante su declaración, que si hay “personas que están libres y saben qué pasó” se acerquen y aporten esa información, porque aunque José destacó que “todavía no se si creer que fue un accidente”, volvieron a reclamar que de una vez los imputados digan la verdad porque la angustia envuelve a una familia que reclama que quiere “saber qué pasó” y poder responder qué hicieron y dónde está Loan.